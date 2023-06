Pasifik’ten 3 projeye 20 milyarlık yatırım

PASIFİK Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) İstanbul'daki üç Next Level projesinde satışlara başladı. Pasifik GYO Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, "Levent'te hayata geçecek Next Level İstanbul ile Göktürk'teki Next Level Kemer ve Next Level Country projelerinin inşaat çalışmaları başladı ve büyük bir hızla devam ediyor. Ön satışlara başladık ve çok yoğun ön talep aldık" diye konuştu. İstanbulluların Next Level projelerine ilgisinin bugüne kadar yaptıkları işin doğruluğunu bir kez daha gösterdiğini söyleyen Erdoğan, "Projelerimizi 3 yılda teslim etmeyi planlıyoruz" dedi. Erdoğan, metrekare satış fiyatlarının Next Level İstanbul'da 200 bin liradan, Next Level Country'de 150 bin liradan, Next Level Kemer'de ise 100 bin liradan başladığını belirterek, üç projenin bugünkü güncel değerinin 20 milyar liranın üzerinde olduğunu söyledi. Fatih Erdoğan, İstanbul'un en merkezi, en güzel ve en değerli yerinde, Levent'in Etiler girişinde yükselen Next Level'in doğayla uyumlu ve insan yaşamını odağına alan yenilikçi bir deneyim sunacağını belirterek, Next Level çizgisiyle lüksü yeniden tanımlayan bir prestij sembolünü hayata geçirdiklerini anlattı.