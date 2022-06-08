Son dönemde artan fiyat ve hayat pahalılığına karşı çalışanlarını korumak isteyen patronlar elini cebine attı. Tekstilden deriye, perakendeden makine sanayisine birçok şirket çalışanlarına ara zam yapmak için çalışma başlattı. Bazı şirketler zamların bir bölümünü mayıs ayında yaparken bazıları da temmuzdan itibaren çalışanlarına zamlı maaş yatırmayı planlıyor.
TEŞVİK VERİLMELİ
Şirketler bütçelerine göre yüzde 10 ila 30 arasında zam yapmaya hazırlanıyor. Henüz zam yapamayan şirketler ise, "Çalışanlarımıza zam yapmak istiyoruz ancak bütçemiz uygun değil. Devletten bir teşvik talep ediyoruz. Çalışanına zam yapmak kaydıyla vergi indirimi yapılsın. Burada da sıkı bir denetim olsun. Böyle bir adım şirketleri zam konusunda teşvik eder" diyor.
Bazı şirketlerde oran yüksek
İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe:
Sektörde yaklaşık
1 milyon kişi
çalışıyor. Artan
hayat pahalılığına karşı
şirketlerimiz harekete
geçti. Şu an zam oranlarını
belirlemek için çalışıyorlar.
Bütçesi uygun
olan şirketler çalışanlarına
ortalama
yüzde 15 ila 25 arasında
ara zam yapmayı
planlıyor. Bazı
şirketlerde bu oran
daha da yüksek olabilir.
Bu zam oranlarını temmuz
maaşlarına yansıtmayı
planlıyorlar.
Yüzde 20'nin üzerinde olacak
Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Ramazan Kaya:
Sektörümüzde özellikle
mağazalarda çalışan
satış elemanları,
primle birlikte ortalama
7 bin TL alıyor. Bu
maaş pozisyona göre
artıyor. Son dönemde
artan fiyatlara karşı
personelimizi korumak
için çalışma başlattık.
Biz kendi şirketimiz olan
TYH Tekstil'de yüzde 20
ve üzeri zam planlıyoruz.
Arkadaşlarımız çalışıyor.
Benzer hareketlilik
sektör genelinde de
var. Sektörde de oranlar
yüzde 20'nin üzerinde.
Maaşlara temmuzda
yansıyacak.
Nisanda yapıldı ikincisi temmuzda
Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir:
Her şirket kendi
bütçesine göre bir
çalışma yapıyor. Bütçesi
uygun olmayan, zam
yapamayan firmalar da
var. Ancak bazı firmalar
da nisanda bir ara
zam yapmıştı. Şimdi
temmuz için çalışıyor.
Zam oranları
yüzde 20-25 arasında
değişiyor.
Temmuzda maaşlara
yansıtmayı planlıyorlar.
Vergi desteği teşvik eder
BMD Başkanı Sinan Öncel:
Bütçesi uygun
olan şirketler ara
zam yapıyor. Oran
yüzde 15-20 arasında
değişiyor. Böyle bir
zam için bütçesi uygun
olmayan şirketlerimiz
de var. Bu şirketler için
bir teşvik paketi olabilir.
Çalışanlarına
zam yapan firmalara
belli oranda
vergi indirimi gelebilir.
'Zam yapmayan
bundan faydalanamayacak'
denildiğinde ve sıkı
denetim yapıldığında
ciddi bir teşvik olur.
Sosyal hakları da iyileştirdiler
Ara zam yapan şirketler arasında Kale Grubu da yer alıyor. Şirket zammın bir bölümünü mayısta yansıttı, kalan kısmı temmuzda yansıtmayı planlıyor. Bazı şirketler de yaptıkları zammı çalışanlarına mail yoluyla duyuruyor. TAYAŞ Gıda çalışanlarına gönderdiği mailde, "Çalışanlarımızın üzerinde ekonomik yükü hafifletmek amacıyla mayıs maaşından geçerli olmak üzere 5.004 TL olan brüt asgari ücreti 6.114 TL'ye çıkardık. Sosyal haklarda da belirli oranda iyileştirme yapıldı" dedi.
Çalışanımızı mağdur etmeyeceğiz
AYSAD Başkanı Sait Salıcı:
Sektörümüzde
asgari ücretli çalışan
oranı çok düşük.
Sektör genelinde maaşlar
minimum asgari
ücretin yüzde 30 üzerinde.
Firmalarımız çalışanlarını
korumak için
temmuz itibarıyla
yüzde 20-30 arasında
ara zam yapmayı
planlıyor. Sektörde
500 bin kişi çalışıyor.
Üretim ve ihracat odaklı
çalışan sektörümüz çalışanını
fiyat artışları karşısında
mağdur etmemeyi
hedefliyor.