Son dönemde artan fiyat ve hayat pahalılığına karşı çalışanlarını korumak isteyen patronlar elini cebine attı. Tekstilden deriye, perakendeden makine sanayisine birçok şirket çalışanlarına ara zam yapmak için çalışma başlattı. Bazı şirketler zamların bir bölümünü mayıs ayında yaparken bazıları da temmuzdan itibaren çalışanlarına zamlı maaş yatırmayı planlıyor.Şirketler bütçelerine göre yüzde 10 ila 30 arasında zam yapmaya hazırlanıyor. Henüz zam yapamayan şirketler ise, "Çalışanlarımıza zam yapmak istiyoruz ancak bütçemiz uygun değil. Devletten bir teşvik talep ediyoruz. Çalışanına zam yapmak kaydıyla vergi indirimi yapılsın. Burada da sıkı bir denetim olsun. Böyle bir adım şirketleri zam konusunda teşvik eder" diyor.Sektörde yaklaşık1 milyon kişiçalışıyor. Artanhayat pahalılığına karşışirketlerimiz hareketegeçti. Şu an zam oranlarınıbelirlemek için çalışıyorlar.Bütçesi uygunolan şirketler çalışanlarınaortalamayüzde 15 ila 25 arasındaara zam yapmayıplanlıyor. Bazışirketlerde bu orandaha da yüksek olabilir.Bu zam oranlarını temmuzmaaşlarına yansıtmayıplanlıyorlar.Sektörümüzde özelliklemağazalarda çalışansatış elemanları,primle birlikte ortalama7 bin TL alıyor. Bumaaş pozisyona göreartıyor. Son dönemdeartan fiyatlara karşıpersonelimizi korumakiçin çalışma başlattık.Biz kendi şirketimiz olanTYH Tekstil'de yüzde 20ve üzeri zam planlıyoruz.Arkadaşlarımız çalışıyor.Benzer hareketliliksektör genelinde devar. Sektörde de oranlaryüzde 20'nin üzerinde.Maaşlara temmuzdayansıyacak.Her şirket kendibütçesine göre birçalışma yapıyor. Bütçesiuygun olmayan, zamyapamayan firmalar davar. Ancak bazı firmalarda nisanda bir arazam yapmıştı. Şimditemmuz için çalışıyor.Zam oranlarıyüzde 20-25 arasındadeğişiyor.Temmuzda maaşlarayansıtmayı planlıyorlar.Bütçesi uygunolan şirketler arazam yapıyor. Oranyüzde 15-20 arasındadeğişiyor. Böyle birzam için bütçesi uygunolmayan şirketlerimizde var. Bu şirketler içinbir teşvik paketi olabilir.Çalışanlarınazam yapan firmalarabelli orandavergi indirimi gelebilir.'Zam yapmayanbundan faydalanamayacak'denildiğinde ve sıkıdenetim yapıldığındaciddi bir teşvik olur.Ara zam yapan şirketler arasında Kale Grubu da yer alıyor. Şirket zammın bir bölümünü mayısta yansıttı, kalan kısmı temmuzda yansıtmayı planlıyor. Bazı şirketler de yaptıkları zammı çalışanlarına mail yoluyla duyuruyor. TAYAŞ Gıda çalışanlarına gönderdiği mailde, "Çalışanlarımızın üzerinde ekonomik yükü hafifletmek amacıyla mayıs maaşından geçerli olmak üzere 5.004 TL olan brüt asgari ücreti 6.114 TL'ye çıkardık. Sosyal haklarda da belirli oranda iyileştirme yapıldı" dedi.Sektörümüzdeasgari ücretli çalışanoranı çok düşük.Sektör genelinde maaşlarminimum asgariücretin yüzde 30 üzerinde.Firmalarımız çalışanlarınıkorumak içintemmuz itibarıylayüzde 20-30 arasındaara zam yapmayıplanlıyor. Sektörde500 bin kişi çalışıyor.Üretim ve ihracat odaklıçalışan sektörümüz çalışanınıfiyat artışları karşısındamağdur etmemeyihedefliyor.