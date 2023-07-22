Pazarkule Sınır Kapısı bugün açılacak

TÜrkiye ile Yunanistan arasında bulunan ve modernizasyon çalışmaları tamamlanan Pazarkule Sınır Kapısı için bugün açılış töreni düzenlenecek. Törene, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın da katılması bekleniyor. Edirne'nin merkeze bağlı Karaağaç Mahallesi'nde bulunan sınır kapısında iki yıl önce aralık ayında başlatılan modernizasyon çalışmaları bu yılın mayıs ayında tamamlandı. Sınır kapısında bir giriş ve bir çıkış olan peron sayısı, 3 giriş ve 3 çıkış olmak üzere 6'ya çıkarıldı. Gümrük sahasının kullanım alanı da 22 bin metrekareye kadar genişletildi. Yenileme sonrası modern görünüme kavuşan Pazarkule'de arama hangarı, sosyal donatılar, personel binalarının yanı sıra yolcu binasında idari üniteler, zemin katta mağazalar yer alıyor. Kapıda, x-ray ofisi, mobil x-ray ve köpek eğitim merkezi, Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü binası da bulunuyor.