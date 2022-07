PC oyuncularının kişiselleştirilmiş bilgisayar ve güçlü donanım ihtiyacı artıyor

35 milyar dolarlık bir pazarı oluşturan PC oyuncularının ihtiyaç ve talepleri gün geçtikçe kişiselleşiyor. Özellikle de bu durum haftada en az 1 oyun oynayan ve kararlı PC oyuncuları olarak adlandırılan kitlede daha da belirgin. Öyle ki yapılan global araştırmalar da kararlı PC oyuncularının ayrıca PC donanımlarına para harcadığını ve ortalama 3,3 yılda bir donanımlarını da yükseltme yoluna girdiklerini gösteriyor. Kendi yarattıkları bilgisayarlarda oyun oynamak isteyenlerin ihtiyaçlarının karşılanmasında yaşanan sorunlara cevap ise Türkiye'nin konfigürasyon yapabilen tek markası Casper'dan geliyor. Kullanıcıların ihtiyaçlarına en uygun performansı sağlamak için çözümler üreten Casper, toplama bilgisayarlarda yaşanması muhtemel parça uyumsuzluğu risklerini ortadan kaldırmak adına en uyumlu ve uygun parçaları fabrika ortamında yapılan testler sonucunda oyunculara ulaştırabiliyor.

Profesyonel Oyuncuların Motivasyonu Daha İyi Oyun Deneyimi

Newzoo'nun gerçekleştirdiği PC oyuncularına yönelik araştırmaya göre kararlı bilgisayar oyuncularının neredeyse dörtte üçü, ana motivasyonlarının oyun deneyimlerini iyileştirmek olduğunu belirtiyor. Daha güçlü donanımların oyuncuların sadece oyunlardaki deneyimlerini iyileştirmekle kalmayıp, aynı zamanda birçok oyuncunun daha zorlu özelliklere sahip oyunlara erişmesini de sağladığını aktaran Casper Excalibur, güç ve performans peşinde olan bu oyuncu kitlesinin kendi yarattıkları bilgisayarlarda oyunlar oynamak istediklerine ve araştırmalar ışığında da her 3,3 yıl içerisinde donanım ve bileşenlerini de tekrar yükseltme yoluna gittiklerine dikkat çekiyor.

Oyunculara Konfigürasyon Bilgisayar Yapabilen Tek Marka

Özellikle son yıllardaki oyun alanına yönelik güç ve performansa sahip kişiye özel bilgisayar üretimi ciddi artış gösteriyor. Çoğu oyuncu bilgisayar alımlarında önceliğini donanımlara göre belirliyor. Ancak çoğu zaman laptop ve masaüstü bilgisayarlarında kullanıcıların kendilerine en uygun oyun bilgisayarları oluşturmaları genellikle sonuçsuz kalabiliyor. Talep edilen özelleştirmeye göre dünyanın en iyi markalarının en kaliteli bileşenlerinden oluşan kişiye özel bilgisayar üretimini gerçekleştiren Casper, seri üretime nazaran tamamen kullanıcıların kullanım ve ihtiyaç alanlarına göre özelliklerini belirlediği güç ve performans bilgisayarların üretimini gerçekleştiren tek marka olarak oyun bilgisayarlarında ömür boyu performans garantisini de sunuyor.

Casper Hakkında:

Türkiye'nin teknoloji alanında dünyadaki en önemli temsilcilerinden ve Türkiye'de dijital dönüşüme yön veren lider markalarından Casper, 1991 yılında faaliyetlerine başladı. 34.500 metrekare kapalı alan üzerine kurulu, Avrupa ve Orta Doğu'nun en büyük bilgisayar üretim tesislerinden birine sahip olan Casper, tüm ürünlerin tasarım ve ARGE süreçlerini kendi mühendisleri ile yürütüyor ve yıllık 1 milyon üretim yapabilme kapasitesine sahip. Uluslararası beğeni kazanan tasarım, malzeme ve renk seçimlerini tasarım ekibi ile yürüten Casper, Türkiye'de tüketiciye özel üretim yapma becerisi olan tek bilgisayar üreticisi olarak kullanıcılara yüzlerce çeşit konfigürasyon imkânı sunuyor.

Global çapta kalite ve teknolojiye sahip ürünlerini, geniş hizmet ağı ve yerel üretim avantajlarıyla birleştiren Casper; VIA, Nirvana ve Excalibur markalarıyla telefondan tablete, dizüstü bilgisayardan mini PC'lere kadar uzanan geniş ürün gamı ile Türkiye'nin dijital dönüşümüne öncülük ediyor. Türkiye'nin tek teknoloji tabanlı ödülü olan Tech Brands Turkey'i üst üste 3. kez kazanan Casper, halk jürisi ile belirlenen Türkiye'nin bütünleşik pazarlama ödülü The ONE Awards'da da teknoloji üreticisi kategorisinde yılın en itibarlı markası ödülünün de sahibi.