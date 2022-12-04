Pemra Hiçsönmez: Kiralık in satılık out

Gayrimenkul fiyatlarının özellikle İstanbul'da son 1 yılda yüzde 229 artış gösterdiğini dile getiren Frame Gayrimenkul Danışmanlık kurucusu Pemra Hiçsönmez, sektörde artık durağan bir döneme girildiğini belirterek "Tavan yaptığını düşündüğümüz satış tarafında bundan böyle ciddi bir düşüş yaşanmasını bekliyoruz" dedi. Kiralık evlere olan talep fazlalığı nedeniyle kiraların yükselmeye devam edeceğini söyleyen Hiçsönmez, satışlardaki düşüşün nedenlerini ise şöyle açıkladı: "Öncelikle yabancı alımında ciddi bir doyuma ulaşıldı. Gerek konut piyasasına gerekse menkul kıymetler piyasasına yabancılardan gelen taleplerde ciddi azalma var. Yaklaşan seçimler de satışlardaki durgunluğun nedenleri arasında. Normalde yılın son ayları, piyasanın hareketli olduğu bir dönemdir. Ancak bu yıl seçim öncesinde bir durgunluk olduğunu söyleyebiliriz."Mülkünü satmak isteyenlerin sayısında artış olacağını öngördüklerini ve bu durumun da fiyatları aşağı çekeceğini söyleyen Pemra Hiçsönmez, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugüne dek elde ettiğimiz satış rakamları gayet iyiydi. Ancak son dönemde mülkünü satmak isteyenlerin sayısı artmaya başladı. Daha da artacak ve bu da konut fiyatlarının ciddi şekilde düşeceği anlamına geliyor. Türkiye'de mülk, iyi bir yatırım aracı olmaktan çıkmış durumda. Bu dönemde gerçek alıcılar, oturacakları evi alanlardır."Pemra Hiçsönmez, artan kiralar nedeniyle kiracılarla yaşanan anlaşmazlıkların da ev sahiplerini mülklerini satmaya yönelttiğini söyledi: "Şu an yüksek kiralar ile yapılan sözleşmeler dahi uzun vadede bir garanti içermiyor. Ülkemizde hukuk maalesef kiracıdan yana. Yanlış anlaşılmasın biz iki tarafın da yanındayız ama eşit şartlar olması gerektiğini düşünüyoruz. Bundan 1 sene önce 2022 için 'Avukatların yılı olacak' demiştik, nitekim öyle oldu. Bu sene kira artışları sebebiyle o kadar fazla anlaşmazlık yaşandı ve daha da yaşanacak ki mülk sahipleri kiracılarını çıkarmakta zorlandıkları ve mahkeme kararı ile 10 yıldan önce çıkaramadıkları için evlerini satma yoluna gitmeye başladı. Satış tarafındaki aşağı yönlü hareketin sebeplerinden biri de bu."Hiçsönmez, gayrimenkule yatırım yapmayı düşünenlerin yurt dışına yönelmeye başladıklarını da açıkladı: "Türkiye'de döviz üzerinden alım satımın kaldırılması, gayrimenkulün gelirinin döviz bazında değerlendirilme şansının olmaması ve döviz artışı ile Türk lirasının değer kaybetmesi, alıcıları yurtdışına yöneltti. Buna ekonomik problemlerimizi ve güvensizlik hususunu da eklersek, yurt dışı transferlerinde artış olacağını söyleyebiliriz."Pemra Hiçsönmez son olarak kredi kısıtlamasının da satışları düşürdüğünü söyledi: "Temmuz 2022'de konut kredisine (mortgage) kısıtlama getirildi. Konut fiyatlarının yükselişini önlemek amacıyla alınan bu kararın, satışları da olumsuz etkilediğini düşünüyoruz."