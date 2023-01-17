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Giriş Tarihi: 18.1.2023

Peninsula İstanbul’daki otelini14 Şubat’ta açıyor

Peninsula İstanbul’daki otelini14 Şubat’ta açıyor
DÜNYANIN en lüks otel zincirlerine ev sahipliği yapan İstanbul boğaz hattı, yeni bir markanın açılışına hazırlanıyor. İstanbul turizminin en gözde lokasyonları arasına giren Galataport'ta, Doğuş Grubu ve Bilgili Holding'in 300 milyon euroluk yatırımıyla hayata geçirilen The Peninsula Istanbul, 14 Şubat'ta kapılarını açıyor. 177 odası bulunan otelde, her bir odanın özel tasarımı bir bulunuyor. Hong Kong Hotels Genel Müdürü ve CEO'su Clement Kwok, İstanbul yatırımının Peninsula için çok önemli bir mihenk taşı olduğunu söyledi. Dünyanın önde gelen şehirlerinde 10 otellerinin faaliyette olduğunu aktaran Kwok, "14 Şubat'ta açılacak The Peninsula İstanbul 11'inci otelimiz olacak. Hemen ardından da Peninsula Londra'yı açacağız" ifadelerini kullandı.
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Peninsula İstanbul’daki otelini14 Şubat’ta açıyor
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