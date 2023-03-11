Penta Teknoloji’nin cirosu 2022 yılında yüzde 73 artarak 9,8 milyar TL’ye ulaştı

Bilgisayar, yazılım, baskı çözümleri, sunucu, veri depolama ve ağ ürünleri başta olmak üzere 30 yılı aşkın süredir dünyanın önde gelen teknoloji markalarının ve bilgi teknolojileri ürünlerinin dağıtımını gerçekleştiren Penta Teknoloji, 2022 yılı finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıkladı.

Buna göre, Penta Teknoloji'nin 2022 yılında konsolide cirosu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 73 artışla 9,8 milyar TL oldu. Aynı dönemde brüt kârını 761 milyon TL'ye yükselten Penta Teknoloji'nin FAVÖK'ü 556 milyon TL, FAVÖK marjı ise yüzde 5,7 olarak gerçekleşti. Şirket 2022 yılını 103,7 milyon TL net kâr ile kapatırken, 2021 yılı sonunda 967 milyon TL olan öz kaynakları 2022 sonu itibariyle 1,5 milyar TL seviyesine ulaştı.

Penta Teknoloji Hakkında

Temelleri 1990 yılında atılan Penta Teknoloji, bugün en gelişmiş küresel ve yerel teknoloji ürünlerinin dağıtımını hızlı ve güvenli şekilde gerçekleştiren, Türkiye'nin lider katma değerli teknoloji dağıtıcısı şirketlerindendir. Acer, Adobe, Asus, Autodesk, Canon, Dell Technologies, HP, Huawei, IBM, Intel, Lenovo, Logitech, Microsoft, MSI, OKI, SanDisk, ViewSonic ve Xerox da dahil olmak üzere, 40'tan fazla öncü teknoloji markasının dağıtıcılığını yapan Penta Teknoloji, katma değerli hizmetleriyle öne çıkıyor. 2011 yılında teknoloji dağıtımında önde gelen isimlerden Mersa Sistem ile stratejik ortaklık yaparak Yıldız Holding bünyesine katılan Penta Teknoloji, 2012 yılı sonunda Mersa Sistem ile Penta Teknoloji adı altında birleşti. Penta Teknoloji, sektör liderliği hedefi ve katma değerli dağıtıcılık stratejisi doğrultusunda, 2013-2017 yılları arasında, Medyasoft, Ekip Elektronik, Beyaz İletişim ve Sayısal Grafik'i bünyesine kattı. Yıldız Holding bünyesinde faaliyetlerine devam eden Penta Teknoloji Mayıs 2021'de halka arz oldu.