Perakendenın en büyük buluşması

2001 yılından bu yana Türkiye'deki uluslararası alanda sayılı organizasyonlardan biri olan Perakende Günleri 1-2 Haziran tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Soysal tarafından "Dijital Dönüşüm" ana temasıyla düzenlenecek olan Perakende Günleri, 21. yılında da perakende sektörünün geleceğine yön veren pek çok yerli ve yabancı konuşmacı ile 8.500'ün üzerinde katılımcıyı ağırlayacak. Organizasyon kapsamında, bu yıl sektörün dijital dönüşümüne odaklanılırken, perakende markalarının ve iş ortaklarının örnek uygulamaları ile gelişim alanları masaya yatıracak. Sektörün en büyük buluşması konumundaki organizasyonda konferans, fuar, perakende güneşi ödülleri, özel etkinlikler ve B2B toplantıları yapılacak.Organizasyon aynı zamanda perakende sektörü için bilgi ve deneyimin aktarıldığı, yeni işbirliği adımlarının atıldığı, başarının ve coşkunun paylaşıldığı en büyük buluşma olacak. Perakendecilerden, AVM'lere, iş geliştiricilerden, teknoloji firmalarına ve tedarikçilere kadar sektörün tüm paydaşları İstanbul'da bir araya getirecek dev organizasyona 4.500'den fazla firmanın katılım göstermesi bekleniyor. 1 Haziran Çarşamba günü CRM firması Salesforce'un Dijital Pazarlama Başkanı Vala Afshar ile The Store WPP CEO'su David Roth'u ağırlayacak olan PG22 ana sahnesi hazır giyim sektörünün lider oyuncularından LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, Suat Soysal'la birlikte gerçekleştireceği, "Türkiye'den dünya markası çıkarmak kolay mı?" oturumuna ev sahipliği yapacak. Mediamarkt Türkiye CEO'su Yenal Gökyıldırım'ın "Teknoloji Tamam Ya İnsan?" başlıklı konuşması ana sahnede yer alırken, Akinon CMO'su Serra Yılmaz da E-Ticaret Sahnesi'nde dijital ticaretin gündemini konuşmak üzere Koton Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Yılmaz'ı ağırlayacak. Sephora CEO'su Berrin Beksaç Özduman, YvesRocher CEO'su Elif Berker ve L'oreal Genel Müdürü Sinem Sandıkçı Gökçen ise kendi sektörlerindeki dijitalleşme ve yeni dönem uygulamalarını aktaracak.2 Haziran Perşembe günü, dünyanın önde gelen Siber Güvenlik Uzmanı Mikko Hypponen'in yanı sıra, görsel mağazacılık alanında dünyanın önde gelen isimlerinden George Homer'in yeni dönemdeki mağazacılık konseptine bakışını ve Microsoft MEA Perakende, Seyahat ve Konuk Ağırlama Sektör Direktörü Ramy Fares'ten pandemi sonrası perakendenin geleceğini dinlemek mümkün olacak. Huawei Mobil Servisleri Avrupa Başkan Yardımcısı Dr. Jaime Gonzalo ise "Tamamen Bağlantılı Akıllı Bir Dünya" başlıklı konuşmasında, katılımcılara Huawei'nin dijital gelecek vizyonu ile Türkiye'deki dijital endüstrilerin gelişmesini ve dijitalleşme yolundaki gücünü destekleyecek yatırımlarına dikkat çekecek.Perakende Günleri boyunca sektörün dijital dönüşümüne odaklanan ana oturumların yanı sıra, perakende sektörüne yön veren 4 ayrı "Uzmanlık Sahnesi"ndeki 29 oturumda, sektörün çeşitli sorunları ve gelişim alanları masaya yatırılacak. Konuşmacılar arasında Boyner Büyük Mağazacılık CEO'su Eren Çamurdan, Teknosa CEO'su Sitare Sezgin, CarrefourSA CEO'su Kutay Kartallıoğlu, Ekol Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Musul, Prof. Dr. Emre Alkin ve Levent Erden gibi isimler yer alıyor. Perakende Günleri Fuarı'nda ise katılımcılar, perakende ve teknoloji sektörlerinden önde gelen firmalarının ilham verici standlarını ziyaret etme fırsatı bulacak. Öte yandan sektörün en prestijli ödülleri olan Perakende Güneşi Ödülleri de sahiplerini bulacak.