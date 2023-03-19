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Giriş Tarihi: 19.3.2023

PERDER ramazanda et ürünlerinin fiyatını sabitledi

PERDER ramazanda et ürünlerinin fiyatını sabitledi
Yılbaşından bugüne et fiyatlarının aralıksız artması üzerine ithalat silahını çıkaran Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşın daha ucuza et yiyebilmesi için yurtdışından et alımına başladı. Et fiyatlarındaki artışı dizginleyen bu alımla birlikte, bu hareket reyonlara da yansıdı.
Tarım Bakanlığı'nın ithal ettiği eti market ve kasaplara da vermeye başlamasıyla birlikte bazı marketler et ürünlerinde fiyat sabitleme karar aldı. Bu kapsamda ilk hamle İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği'nden (İstanbul PERDER) geldi.
Bünyesinde 44 üye ve 2 bin 140 mağaza bulunan İstanbul PERDER, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Et ve Süt Kurumu yetkilileriyle yaptıkları çalışmalar sonucunda, ramazan ayı boyunca bazı et ürünlerinin fiyatlarını sabitleme kararı aldıklarını duyurdu.

PAZARTESİ BAŞLIYOR
İstanbul PERDER tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "Son dönemde kırmızı et fiyatlarındaki olağanüstü artışlara istinaden, Tarım ve Orman Bakanlığı, Et ve Süt Kurumu yetkilileriyle yaptığımız çalışmalar sonucunda, ramazan ayı boyunca bazı et ürünlerinin fiyatlarını sabitleme kararı aldık. Kampanyaya dahil üyelerimize 20 Mart 2023'ten itibaren, dana kıymalık etin kilogramını 190 TL'den, dana kuşbaşının kilogram fiyatını ise 210 TL olarak satış yapılması önerilmiştir. Uygulamamızı ramazan ayı sonrasında da devam ettirmeyi planlıyoruz."

KIRMIZI ET ARZINDA SIKINTI YOK
Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, Et ve Süt Kurumu'nun ramazan için piyasaya taze karkas et satışı yaptığını belirterek, "Ramazanda kırmızı ete zam olmasın istiyoruz. Et ve Süt Kurumu'nun piyasaya satacağı etin piyasaya denge olmasını sağlayacağız. Federasyon olarak çalışma yapıyoruz, sakin zamsız bir ramazan geçirmeyi umut ediyoruz. Ramazanda vatandaş kırmızı et sorunu yaşamayacak, yeterince etimiz de hayvanımız da var. İnsanımız inşallah devletin de desteğiyle ramazanda ucuz et yer. Türkiye'de et sorunu yok. Spekülatörlüğe gerek yok" dedi.

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PERDER ramazanda et ürünlerinin fiyatını sabitledi
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