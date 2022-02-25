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Giriş Tarihi: 26.2.2022

Petrol Ofisi yeni ve yeşil sisteme geçti

Petrol Ofisi yeni ve yeşil sisteme geçti
YENI yıla yeni ve çevreci bir sistemle giren Petrol Ofisi, bütüncül dijitalleşme yolculuğunun en önemli aşamasını pandemi koşullarında, rekor sürede ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirdi. Petrol Ofisi CEO'su Selim Şiper, AtılKurt Projesi'nin Petrol Ofisi tarihinin çok önemli bir mihenk noktası olmasıyla birlikte, ulusal ve küresel bir başarı hikâyesi oluşturduğuna vurgu yaptı. Şiper, söz konusu dönüşümle ilgili olarak şunları söyledi: "Bütüncül dijitalleşme gayretimiz, AtılKurt projemiz kapsamında SAP'ye geçişle daha bir anlam kazandı, kritik viraj başarıyla dönüldü. Kurumumuzda SAP ilk günden uçtan uca ve tüm modelleriyle kullanılacaktır. Sanırım bu kapsam ve boyutta bir dönüşüm ülkemiz için de ender rastlanan bir durum."
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Petrol Ofisi yeni ve yeşil sisteme geçti
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