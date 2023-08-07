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Giriş Tarihi: 8.8.2023

PİLOT 7 girişime yatırım yapacak

PİLOT 7 girişime yatırım yapacak
TÜRK Telekom'un kurumsal girişim sermayesi şirketi TT Ventures'ın Girişim Hızlandırma Programı PİLOT'un 11. dönem girişimleri belli oldu. Yeni döneme seçilen 7 girişimin her biri program sonunda TT Ventures'tan 50 bin dolar yatırım alma imkânına sahip olurken, Türk Telekom ile iş birliği yapma fırsatı bulacak. Girişimleri ayrıca, Amerika'da girişimcilik ekosistemine yönelik global vizyona hâkim olacakları ve işlerini geliştirecekleri iki haftalık bir program bekliyor. TT Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan, "Türk Telekom'un yüksek teknoloji birikimi ve deneyimini girişimlerimize aktararak ekosisteme destek olmaya devam edeceğiz" dedi.
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PİLOT 7 girişime yatırım yapacak
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