Piyasalarda anne coşkusu

Yarın kutlanacak olan 'Anneler Günü' piyasalara doping etkisi yarattı. Anneler Günü'nün, Cumhurbaşkanlığı ve Genel seçimlerle eş zamana gelmesi nedeniyle kutlamalar bir gün önce başlarken önümüzdeki hafta da devam edecek. Kuyumdan elektronik eşyaya, hazır giyimden ayakkabıya, züccaciyeden restorana, tüm sektörlere can suyu olan Anneler Günü, piyasalara 30 milyar TL'lik katkı sağlayacak.Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Emre Ekmekçi, Anneler Günü kapsamındaki alışverişlerin e-ticaret verilerine olumlu katkı sağlayacağını belirterek, "Anneler günü haftasında geçtiğimiz yıllarda 350 TL olan sepet tutarının, bu yıl 400 TL olacağını öngörüyoruz" dedi. Anneler Günü alışverişlerinin 1-2 hafta önce başladığını anlatan Ekmekçi, "Hediye kategorilerinde küçük ev aletleri, cep telefonu, tablet, kozmetik, giyim, ayakkabı, çanta ve mücevherat ürünleri öne çıkıyor. Online çiçek siparişlerinde de yoğun talep var" diye konuştu.Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel de, tüm sektörlerden en yoğun alışverişin yapıldığı günün Anneler Günü olduğunu söyledi. Öncel, "Anneler Günü'nün seçimlerle aynı güne denk gelmesi nedeniyle seçim gündemi daha çok öne çıktı. Ancak yine de en kutsal varlıklarımız olan annelerimiz unutulmadı" şeklinde konuştu. Bazı kişilerin oy kullanmak için farklı şehirlere gideceğine dikkat çeken Öncel, "O nedenle bu yıl anneler günü bu pazarla sınırlı kalmayacak. Kutlamalar ve hediye alımları önümüzdeki hafta da devam edecek" dedi.TürkiyeEsnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, Anneler Günü'nden çiçekçiden kuaföre, pastacıdan zücaciyeye tüm esnafa can suyu olduğunu söyledi. Palandöken, "Çiçek satışının en çok yapıldığı günlerden biri bugün. Aynı zamanda son dönemde kuaför çekleri de hediye edilmeye başlandı. Kimi annesine tencere alıyor kimi de en çok sevdiği pastayı... O nedenle bugün esnafımıza ciddi can suyu oluyor" dedi. İnternetten alışverişlere göre esnaftan alışverişin daha güvenli olduğunun altını çizen Palandöken, alışverişte esnafın tercih edilmesini önerdi.TümRestoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, Anneler Günü'nün restoran rezervasyonlarını da katladığını söyledi. Oy kullanımı nedeniyle kutlamaların erken başladığını anlatan Bingöl, "Cumartesi akşamı için yoğun bir rezervasyon var. Yarına da rezervasyonlarımız bulunuyor" dedi. Bu dönemde restoranların yüzde 90 dolu olduğunu anlatan Bingöl, "Anneler Günü'nün yeme-içme sektörüne 5 milyar TL'lik katkı sağlayacağını öngörüyoruz" diye konuştu.ZüccacıyecılerDerneği Başkanı Mesut Öksüz, bu dönemde bazı ürünlerin satışında ciddi artışlar yaşandığını belirterek, "Özellikle son bir yılda ciddi anlamda 'airfryer' furyası yaşanıyor. Airfryer satışlarında yüzde 300, kahve makinesinde ise yüzde 100 artış var. Öte yandan, saç şekillendirici ve mikser gibi ürünlere de talep çok yüksek" dedi.