Piyasalarda Fed tedirginliği

ABD'de cuma günü açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi'nin, mayısta beklentileri aşarak yıllık yüzde 8.6 ile 1981'den bu yana en hızlı artışa işaret etmesi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresif faiz artırımlarını sürdüreceği endişelerini beraberinde getirdi. Bu durum küresel çapta hisse senedi piyasalarında satışları beraberinde getirirken, tahvil piyasasından çıkışlar hızlandı.Azalan risk iştahı küresel dolar talebini artırırken, Japon yenindeki zayıflama da sürdü ve dolar/yen paritesi 135.2 ile tarihi zirvesini test etti. Çin Borsası yüzde 1, Güney Kore Borsası yüzde 3.5, Japonya Borsası ise yüzde 3 düştü. Avrupa borsalarındaki kayıp yüzde 2'yi geçti. Cuma gününü yüzde 3 civarı kayıplarla kapatan ABD borsaları da dün açılışta yüzde 4 geriledi. ABD'nin 10 yıllık tahvil getirisi yüzde 3.19'a, 2 yıllık ABD tahvil getirisi de 14 yılın zirvesine çıkarken, 30 yıllık tahvil getirisi 5 yıllık tahvilin getirisinin altına indi. Bu durum da ekonomide yavaşlama endişelerine işaret ediyor.Öte yandan, Fed yetkililerinin daha önce olasılık dışı olarak nitelendirdikleri 75 baz puanlık politika faizi artışı ihtimali tekrar fiyatlamalara dahil oldu. Para piyasalarının Eylül ayındaki toplantı bitiminde toplam 175 baz puanlık artışı fiyatladığı görülüyor.Yüksek enflasyon, ABD'nin faiz oranlarındaki artışlar ve yatırımcıların riskli varlıklardan kaçması Bitcoin fiyatındaki düşüş trendinin devam etmesine sebep olurken, buna paralel diğer kripto para birimlerinde de sert kayıplar yaşanıyor. Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri sadece 24 saat içinde yaklaşık yüzde 12 düşüşle 980 milyar doların altına düştü. Bitcoin'in fiyatı Aralık 2020'den beri ilk kez 25 bin doların altına indi. Bitcoin'in son 7 gündeki değer kaybı yüzde 20'ye yaklaştı. Ethereum da son bir haftada yüzde 30'dan fazla değer kaybederek 1.215 dolar seviyesine kadar indi.