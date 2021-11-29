Piyasalarda Omicron endişesi

Küresel piyasalar koronavirüsün yeni varyantı Omicron'a kilitlendi. Dünya Sağlık Örgütü
'endişe verici bir varyant' tanımlamasını yapınca piyasalar sarsıldı. Yeni varyantın etkileri haftanın ilk iş gününde azalsa da yine de çeşitli senaryolar havada uçuşuyor. Avrupa
borsaları dün toparlanarak, cuma günkü kayıplarının bir bölümünü geri aldı. Londra
'da FTSE Almanya
'da DAX ve Fransa
'da CAC40 Endeksleri yüzde 1 arttı. Kapanma endişeleri nedeniyle 72 dolara kadar düşen ham petrolün varil fiyatı de dün tekrar 76 dolara çıktı. Türkiye
'de de piyasalar cuma günü yaşanan kaybı telafi etti. Dün BIST 100 Endeksi yüzde 1.72'ye yakın bir artış kaydetti.
BÜYÜME ETKİLENİR Mİ?
Morgan Stanley
ve Goldman Sachs
gibi kurumlar ise analizlerinde risk algısının arttığını vurguladı. Öngörülen senaryoların en kötüsünde dünya büyümesine yüzde 2.5 negatif etki görülürken, en iyimser senaryoda da yüzde 4.2'lik mevcut senaryo aynen devam edecek.
YATIŞLAR VE ÖLÜMLER İZLENİYOR
Morgan Stanley, yeni türün ortaya çıkmasının Asya'ya yönelik görünümleri için 'kısa vadeli bir risk' oluşturduğunu açıkladı. Daha da bulaşıcı olan Delta varyantına atıfta bulunarak, "Aşılı nüfusun yüksek payıyla, büyüme üzerindeki aşağı yönlü risk, varyantın Delta'dan daha zor olmaması koşuluyla 2021 ortalarında ortaya çıkandan daha az olabilir. Omicron varyantının etkisini değerlendirmek için, bulaşıcılığı ve aşı etkinliği üzerindeki etkisinin yanı sıra hastaneye yatışlar ve ölüm oranlarına ilişkin ayrıntıları izliyoruz" denildi. Nomura analistleri kesin olan tek şeyin, ekonomik belirsizliğin daha da artması olduğunun altını çiziyor. Ayrıca 2022 beklentilerinde de daha alçakgönüllü olmaya davet ediyorlar.
DÖRT FARKLI SENARYO
Goldman Sachs ise Omicron varyantının yaratabileceği farklı etkilere dayanan dört farklı senaryo geliştirdi. Goldman, omicronun deltaya göre daha ağır geçmesi ve hastaneye yatışları artırması senaryosunda ise küresel büyümenin daha ağır zarar göreceğini, enflasyon etkisinin ise muğlak olacağını öngördü. Omicron'un Delta'ya göre daha ağır geçmesi senaryosunda dünya çapında ekonomik büyümenin daha ağır tahribat alacağını öngören Goldman Sachs, enflasyon etkisinin ise muğlak olacağını düşünüyor. Omicron'un daha hızlı yayılıp daha hafif atlatılması senaryosunda ise büyümenin mevcut öngörülerden hızlı gerçekleşeceği ve enflasyonun talepte dengelenme ve tedarik zincirindeki düzenlemelerle ivme kaybedeceği öngörülüyor. Son senaryo olarak da hazırlanan 'yanlış alarm' durumunda ekonomik büyüme ve enflasyon açısından önemli bir etki beklenmiyor.
Şu ana kadar en az etkileyen varyant
BILIM
adamları, doktorlar ve halk sağlığı uzmanları, Omicron varyantının tehlikesini hâlâ değerlendiriyor. Omicron'a bağlı borsa düşüşleri ise eski varyantlara göre daha hafif. Şubat 2020'de S&P 500 bir günde yüzde 3.4 düşmüştu. Sonraki 1.5 ay boyunca da düşüş devam etmişti. Ekim 2020'de vakaların yeniden canlanması, piyasada yüzde 3.5'lik düşüşe yol açmıştı. Ancak piyasalar iki haftada toparlandı. Cuma günkü Omicron düşüşü ise yüzde 2.3 oldu.