Piyasalarda sevgi bereketi

14 Şubat Sevgililer Günü'ne sayılı günler kala piyasalar canlandı. Perakendeden elektroniğe, otellerden restoranlara, kuyumdan çiçekçilere kadar hemen her sektör bu özel günden nasibini aldı.Bir çok perakende markası sevgililer gününe özel kampanyalar düzenledi. Bu güne özel markalar yüzde 30 ila 50'ye varan oranlarda indirimleri hayata geçirdi. Çarşamba günü kutlanacak olan Sevgililer Günü'nde restoranlarda diğer günlere göre iki kat ciro beklenirken, özellikle yakın bölgelerdeki otellere rezervasyonlar da hızlandı.Bu özel günün vazgeçilmezi arasında yine güller yer aldı. Bir dal gülün fiyatı ortalama 100 ila 150 TL arasında değişirken bir buket gül ortalama 500 ila 750 TL arasında şekillendi. Evlilik tekliflerinin de arttığı 14 Şubat'ta tektaş pırlanta satışları ise katlandı. Pırlantanın ardından kuyumda en çok satışı yapılan ürünler bileklikler ve kolyeler oldu.Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, Sevgililer Günü için yapılan alışverişlerin perakende sektöründe cirolara yüzde 20-25 katkı sunacağını söyledi. Öncel, "Anneler ve babalar günü kadar olmamakla birlikte sevgililer günü hediyelik alışverişiyle perakende sektörüne canlılık kazandırıyor. 14 Şubat haftasında kuyumculuk, elektronik eşya ve kozmetik ürünlerinin satışlarında önemli artış yaşanıyor. Bu dönemde çiçek satışları ile restoran ve konaklama harcamaları yüzde 100'e varan oranlarda artıyor. Sevgililer günü alışverişinin organize perakendenin genelindeki haftalık ciroya ise ortalama yüzde 20-25 civarında katkı yapmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.Sevgililer Günü'nün vazgeçilmesi olan pırlantalar da yine baş köşedeki yerini aldı. Her yıl 14 Şubat'ta taleplerin arttığını aktaran Zen Pırlanta Yönetim Kurulu Başkanı Emil Güzeliş, "Özellikle bugünde evlilik teklifi yapmayı bekleyen kişiler var. Tabi bu teklifinde olmazsa olmazı tektaş pırlantalar oluyor. Bu dönemde pırlanta satışları ciddi oranda artıyor" diye konuştu. Bu dönemde ışık seli bileklikler ve ince kolyelerin en çok talep gören ürünlerin başında geldiğini aktaran Güzeliş, 14 Şubat için özel indirimlerin de yapıldığını ekledi.Türkiye'den 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla ağırlıklı Avrupa olmak üzere 30 ülkeye 70 milyon dal kesme çiçek gönderildi. Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Dumancı, Sevgililer Günü için yurtdışı siparişlerini tamamladıklarını söyledi. Bu özel gün için 70 milyon dal çiçek ihraç ettiklerini dile getiren Dumancı, bunun karşılığında 7 milyon dolarlık bir döviz girdisi sağladıklarını bildirdi. Geçen yılla aynı seviyelerde ihracat gerçekleştirdiklerini aktaran Dumancı, "Yurtdışı satışlarında Avrupa ülkeleri başta geliyor. Büyük bir bölümünü İngiltere ve Hollanda alıyor. Bunların dışında Romanya, Rusya, Ukrayna, Azerbaycan, Kazakistan gibi ülkelerden de ciddi talepler alıyoruz" şeklinde konuştu.Turizm, Restoran Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği (TURYİD) Başkanı Kaya Demirer, Sevgililer Günü'nde restoranlara talebin yılbaşından daha yüksek olduğunu söyledi. 14 Şubat için ciddi bir rezervasyon akışı olduğunu anlatan Demirer, "Bir çok işletmemiz de bugüne özel indirimli menüler hazırladı. Sevgililer Günü hafta içine denk geldiği için restoranların her hangi bir çarşamba günü yapacağı cironun iki katı ciro yapacağını öngörüyoruz" dedi.Elektronikten prestij kalemlere, küçük ev aletlerinden parfümlere kadar sayısız ürünü kullanıcılarıyla buluşturan idefix, bu güne özel indirim ve kampanyaları tüketicilerine sundu. Oyun konsollarından akıllı telefonlara, fotoğraf makinelerinden pikap ve plaklara, saç kesme makinelerinden bilgisayarlara, akıllı saatlerden hoparlörlere, kadın makyaj ve bakım ürünlerinden sevgi mesajları içeren peluş oyuncaklar ve LEGO çiçek setlerine kadar yüzlerce üründe kampanya ve özel indirimler yapıldı.14 Şubat Sevgililer Günü'nün yaklaşması tatil rezervasyonlarını hızlandırdı. Özellikle ulaşım açısından kısa tatil dönemlerinde avantaj sunan bungalovlara 14 Şubat'ta talep yoğun. Bu dönemde Sapanca otellerinin öne çıktığını belirten Neredekal.com'un CEO'su Gökhan Sivrikaya, "Sevgililer Günü Şubat ayı tatil aramalarına ivme kazandırdı. Özellikle çiftlerin bu dönemde tercih ettiği bungalovlara şimdiden yoğun bir ilgi oluştu. Bir yandan devam eden erken rezervasyon dönemi ve bankaların sunduğu ödeme koşullarındaki kampanyalarda tatil severlere tercih konusunda yardımcı oluyor. Ayrıca 14 Şubat Çarşamba günü hafta ortasına denk geldiği için tatil severlerin bir kısmı tercihlerini tatillerini hafta sonu ile birleştirmekten yana kullanıyor" dedi.