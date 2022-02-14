Portföy yönetimi % 80 büyüdü

Türkiye
Sermaye Piyasaları Birliği'nin (TSPB) 2021 sonu verilerine göre, portföy yönetim şirketleri tarafından yönetilen toplam tutar, 2020'ye kıyasla yüzde 80 artarak 653.1 milyar liraya çıktı. Veriler, geçen yıl portföy yönetim sektörü tarafından yönetilen portföylerin çeyrekler bazında ortalama yüzde 10 büyüdüğünü gösterirken, son çeyrekteki büyümenin de yüzde 35'i aştığını ortaya koydu. Portföy büyüklüğünün 571 milyar lirası kolektif, 82 milyar lirası ise gerçek ve tüzel kişilerin bireysel portföylerinden oluştu.
50 ŞİRKET FAALİYETTE BULUNUYOR
Türkiye'de 2021 sonu itibarıyla 50 portföy yönetim şirketi faaliyette bulunuyor. Geçen yıl portföy yönetim şirketleri tarafından yönetilen fon sayısı 323 adet artarken, sektördeki menkul kıymet, gayrimenkul, girişim sermayesi
, borsa ve serbest fonlardan oluşan yatırım
fonu sayısı 982'ye çıktı. 2021'de kurulan yeni fonların da etkisiyle portföy yönetim sektörü tarafından yönetilen toplam portföy içerisinde en hızlı büyüme yatırım fonlarında yaşandı.
FONLAR İKİYE KATLANDI
2020 sonunda 151.8 milyar lira olan yatırım fonlarının toplam büyüklüğü, yüzde 115 artarak 325.9 milyar liraya ulaştı. Yatırım fonlarında yaşanan büyümede ağırlıklı olarak serbest yatırım fonları etkili oldu. Merkezi Kayıt Kuruluşu
verilerine göre, yatırım fonu yatırımcı sayısı 2020 sonuna kıyasla 105 bin kişi artarak 2021 sonunda 3.2 milyona yaklaştı. Yatırım fonu portföy büyüklüğünün yüzde 65'i yerli bireysel yatırımcıların elinde bulunuyor. Emeklilik yatırım fonları büyüklüğü, yüzde 43 artarak 2021 sonunda 243.8 milyar liraya çıktı.