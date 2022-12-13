Prim günü tamamlanan 1.8 milyon kişi var

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT konusunda aralık ayının sonuna kadar çalışmayı bitirip Meclis'e götüreceklerini belirtti. Kabine toplantısı sonrası soruları yanıtlayan Bilgin, EYT ile ilgili sayıların her ay değiştiğini belirterek, haziranda 1.5 milyon olan sayının şimdilerde 1.8 milyon civarı olduğunu söyledi.EYT hesabının değişen bu rakamlar da baz alınarak yapılması gerektiğini belirten Bilgin, "Bu rakamlar da dahil bilinen verileri değerlendirip hesabımızı ona göre yapmamız lazım. Farklı iş yerlerinde çalışmış hizmet birleştirilmesi yapılmış ya da yapılmamış olanlar var. EYT gündeme gelince bize müracaat edenler var. Daha önce dijital kayıtlarda yer almayanlar dosyalarıyla geliyor, inceleyip hizmet birleştirilmesi yapılıyor. Bütün bu çalışmalar tamamlanacak, ay sonuna kadar bitecek diye düşünüyorum" dedi.İşçilerin örgütlenme sürecine ilişkin sendikalarla sürekli görüştüklerini belirten Bilgin, şunları söyledi: "Burada bir mevcut yönetmelikte olup uygulanmayan, bir de değiştirilmesi gereken hususlar var. Biz işkolu yönetmeliğinde bir değişiklik yapacağız. Yasal çalışmamız var, onu da Meclis'e götüreceğiz. Mevcut kanunda işveren işkolunu kendi oluşturuyor, bunu kaldırıyoruz. Yapılan işe göre bakarız, hangi iş koluna giriyorsa ona göre işkolunu tayin ederiz. Kanun bize o yetkiyi veriyor. O yetki etkin şekilde kullanılmamış ama şimdi kullanacağız. Sendikalaşmanın önündeki tüm engelleri kaldıracağız."