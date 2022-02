Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesi açıldı

'AZİZ SANCAR İSMİNİ KULLANMAK EN ÖNEMLİ KARARDI'

Bakan Özer, törendeki konuşmada, Bakanlığı döneminde keyif aldığı kararlardan en önemlisinin, açılışı yapılacak kampüse Aziz Sancar ismini vermek olduğunu söyledi. Okulun inşası sürecinde Mesleki Teknik Anadolu Lisesi olarak kurgulandığını ve yan tarafındaki okulun da Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli olduğunu belirten Özer, "Burayı gezmeye geldiğim zaman hiçbir kurgu olmadan, 'Burası Aziz Sancar Hocamıza yakışır' dedim. Anaokuluyla, özel yetenekli öğrencilerimize hizmet veren bilim sanat merkezi ile ülkemizin fen bilimlerinde öncü kuvvetleri olacak, beşeri sermayesinin yetişeceği fen lisesi öğrencilerinin olduğu bir okul kampüsü. Milli Eğitimde ilk defa bir uygulama oteli öğrenci pansiyonu olarak ve özellikle pozitif ayrımcılık yapılarak kız öğrencilere tahsis edilen bir kampüs. Böyle bir kampüsü Aziz Sancar Hocamızın ismi ile müsemma bir şekilde eğitim-öğretime katmaktan büyük mutluluk duyuyorum." ifadesini kullandı.

Bakan Özer, Aziz Sancar ile telefonla görüştüklerinde samimi duygularını aktarmasından ve bu teklifi kabul etmesinden dolayı kendisine teşekkür etti.

Milli Eğitim Bakanlığının nice Aziz Sancarlar yetiştirmek için eğitimde kitleselleşmeyi, kapsayıcılığı artırmak için yatırımlar yaptığını aktaran Özer, özellikle son 20 yılda eğitimde büyük dönüşümlerin yaşandığını kaydetti.

Bakan Özer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Okul öncesinden yüksek öğrenime kadar Anadolu'nun her noktasında, en ücra köşelerinde yeni Aziz Sancarları kazanmak için onları eğitime dahil edebilmek için devasa eğitim seferberliğine tanıklık etti bu ülke. Okul sayıları, derslik sayıları, öğretmen sayıları inanılmaz derecede, eğitim camiasının yeterince idrak edemediği rakamlara ulaştı. Son 19 yılda 200 binlerdeki olan derslik sayısı 850 bine ulaştı. 500 bin olan öğretmen sayısı 1,2 milyona ulaştı. Tüm eğitim kademelerinde okullaşma oranında devasa rakamlara ulaştık. 2000'li yıllarda ortaöğretimdeki okullaşma oranımız yüzde 44 iken, bugün yüzde 90'lara ulaştı. Okul öncesinde yaklaşık 200 bin öğrenci eğitim alırken, bugün 2 milyonun üzerinde bir okullaşmaya sahip olan bir öğrenci kitlesine sahibiz. Yükseköğretimdeki net okullaşma oranları 14'lerden yüzde 45'lere geldi. Tüm bu adımlar aslında öncelikli olarak nerede olursa olsun, hangi sosyal ekonomik arka plana sahip olursa olsun, eğitimde fırsat eşitliği anlamında tüm çocuklarımızın eğitime kazandırılması anlamında çok anlamlı bir döneme tanıklık etti. Ben bu vesileyle her zaman eğitime en büyük bütçeyi aktaran, eğitimle ilgili her türlü sorunu çözmek için gerçekten büyük destek olan Sayın Cumhurbaşkanımıza şahsım, eğitim hizmetlerinde yer alan tüm aileler, tüm çocuklarımıza adına şükranlarımı arz etmek istiyorum."

Özer, 19 yıllık sürecin, eğitimin belkemiği olan, kalitesini belirleyen, gücüne güç katan öğretmenleri desteklemek üzere Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun çıkartılmasında önemli bir ana tanıklık ettiğini belirterek, Türkiye'de eğitim sisteminde yer alan öğretmenlerin kendilerine mahsus Öğretmenlik Meslek Kanunu olduğunu söyledi.

Bakan Özer, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyelerine Öğretmenlik Meslek Kanunu sürecinde verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.