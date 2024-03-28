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Giriş Tarihi: 29.3.2024

Promosyon için 19 bankayla protokol

Promosyon için 19 bankayla protokol
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 8 bin ila 12 bin lira arasındaki emekli promosyonu ödemeleri için aralarında özel bankaların da yer aldığı 19 banka ile protokol imzalandığını bildirdi. Kurumun açıklamasında, promosyon ödemelerinin 8 bin ila 12 bin lira arasında belirlendiği hatırlatıldı. Bu kapsamda ölüm aylığı alan hak sahiplerine de 5 bin lira promosyon ödemesi yapılacağı belirtilerek, bankalar tarafından promosyon ödenebilmesi için emeklilerin ve hak sahiplerinin bankalara başvuruda bulunmalarının gerektiği vurgulandı. Açıklamada, "Belirlenen tutarlar asgari seviyede olup, bankalar promosyon miktarlarını artırabileceklerdir" ifadesine yer verildi. SGK ile Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, İş Bankası, Garanti Bankası, Akbank, Yapı Kredi, Ziraat Katılım, Albaraka Türk, Denizbank, Fibabanka, ING Bank, Kuveyt Türk, Odea Bank, QNB Finansbank, Şekerbank, Turkish Bank, Türk Ekonomi Bankası, Türkiye Finans protokol yaptı.
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Promosyon için 19 bankayla protokol
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