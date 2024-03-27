Promosyon ödemeleri başladı

Kamu bankalarının zamlı promosyon ödemeleri bugün başladı. Emekli maaşını Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'a taşımak isteyenler hafta başından bu yana şubelere, internet sitelerine, ATM'lere adeta hücum etti. Başvurularını yapan emeklilerin zamlı promosyonları bugün hesaplarına geçiyor. Emekli maaşını aldığı bankayla daha önce promosyon sözleşmesi imzalayan emeklilerin yeni promosyonu, 2022 yılına ilişkin iade tutarı düşülerek yapılacak.Sosyal Güvenlik Kurumu ile kamu bankaları arasında protokoller yapıldı. Brüt maaşı 10 bin TL ile 14 bin 999 TL arasında olan emekliler 8 bin TL promosyon alacak. 15 bin TL ile 19 bin 999 TL arasında maaş alanlar 10 bin TL, 20 bin TL ve üzeri alanlar 12 bin TL promosyon ödemesi alacak. SGK ve kamu bankaları arasındaki protokole göre, emekli maaşı 10 bin TL olan vatandaşlar 8 bin TL olarak promosyon ödemelerini alacaklar. Ancak ölen eşinin ya da babasının maaşını alanlar ile yetim aylığı alanların emekli aylığı 10 bin TL'nin altında olduğu için o kişilere promosyon ödemesi 5 bin TL olarak yapılacak. Daha önce de hak sahipleri yaklaşık 3 bin TL promosyon ödemesi alıyordu.Başvurular şubeler, internet şubeleri, mobil uygulamaları, ATM'ler ya da telefon bankacılığı üzerinden yapılabiliyor. Emeklilerin artan promosyondan yararlanması için aylıklarını almak istedikleri bankaya başvuruda bulunmaları yeterli oluyor. Emekli aylıklarını istediği bankadan almak isteyen vatandaşların promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca o bankadan alacaklarına dair taahhütte bulunmaları gerekiyor. Promosyonlar 3 yıllık peşin olarak yatırılıyor. Bir bankada birden fazla emekli maaş ödemesi alanlar için ödenecek promosyon tutarı da maaş tutarları toplamına göre belirlenecek. Örneğin, bir aylığı 10 bin TL'nin altında olan, diğeri üzerinde olan emeklilerin brüt maaş toplamına göre promosyon ödemesi gerçekleşecek.