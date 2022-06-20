Putin’den kaçarken kömüre tutundular

Avrupa ülkeleri Rusya'nın Ukrayna savaşı nedeniyle gaz arzını sıkmasından dolayı termik santrallerini yeniden ateşleyecek. Hollanda, İtalya, Fransa, İspanya, Danimarka ve Polonya kömür ithalatını artırdı. Yunanistan'ın en büyük kömür madeninde kontrollü patlamalar ve dev ekskavatörlerin patlamış kayaları kepçeleme sesleri bir kez daha rutin hale geldi. Almanya Ekonomi Bakanı kömür kullanımını artıracaklarını açıkladı. Avrupa genelinde kömürden üretilen elektrik, 2021'in dördüncü çeyreğinde yüzde 19 arttı.Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, ülkenin önümüzdeki kış için gaz depolama tesislerini doldurmaya yardımcı olmak için doğalgaz tüketimini azaltması ve kömür yakımını artırması gerektiğini söyledi. Habeck yaptığı açıklamada, "Durum ciddi. Bu nedenle, gaz tüketimini azaltmak için önlemleri güçlendirmeye ve ek önlemler almaya devam ediyoruz. Bu, gaz tüketiminin daha da düşmesi gerektiği, ancak depolama tesislerine daha fazla gaz konması gerektiği anlamına geliyor, aksi takdirde kışın işler gerçekten sıkılaşacak" dedi.Almanya, evlerine ve ağır sanayisine güç sağlamak için Moskova'nın gazına büyük ölçüde bağımlı, ancak Ukrayna'da savaşın başlamasından önce Moskova'nın ithalatındaki payını yüzde 55'ten 35'e düşürmeyi başardı. Habeck, son günlerde "gaz piyasasındaki kötüleşen duruma" rağmen arz güvenliğinin şu anda garanti edildiğini söyledi. Habeck, fiyatların yükselmesinin '(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in bizi huzursuz etme, fiyatları artırma ve bizi bölme stratejisi' olduğunu söyledi.Avusturya'nın en büyük kamu şirketi olan devlet kontrolündeki Verbund AG'ye, pazar günü geç saatlerde termik santralini işletmeye hazırlaması emredildi. Viyana'nın 200 kilometre güneyindeki tesis, Avusturya'nın kömürden tamamen çıkan ikinci Avrupa ülkesi olması nedeniyle iki yıl önce kapatıldı. Avusturya hükümetinin yaptığı açıklamada, "Hükümet ve Verbund, şu anda kapalı olan Mellach santralini acil bir durumda yeniden kömürden elektrik üretilebilmesi için dönüştürmeye karar verdi" denildi.BATI Avrupa'nın savaş sonrası entegrasyonu büyük ölçüde kömür tarafından yönlendirildi. 1951'de kurulan Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu sonunda Avrupa Birliği'ne dönüştü. AB kömür tüketimi, son 30 yılda yüzde 60'tan fazla düştü, düşüş 2018'den bu yana hızlandı. Ülkelerin tamamen kömürden kurtulma planları vardı ve bunun içinde tarihler belirlenmişti. Ancak bu hayaller suya düşecekmiş gibi görünüyorRUS kömürüne alternatifler bulmak için çabalayan Avrupa ülkeleri, bu yılın ilk beş ayında Güney Afrika'nın ana ihracat merkezinden yüzde 40 daha fazla kömür ithal etti. Rakamlar, Güney Afrika'daki Richards Bay Kömür Terminali'nin (RBCT), bu yıl mayıs sonuna kadar Avrupa ülkelerine 3.24 milyon ton kömür teslimatı yaptığını ve 2021'de bu rakamın 2.3 milyon tondan buraya geldiğini gösteriyor. Bölgenin toplam ihracatının yüzde 4'ü Avrupa iken bu rakam yüzde 15'e çıktı. Hollanda, İtalya, Fransa, İspanya, Danimarka, Polonya, Almanya ve Ukrayna, bu yıl Güney Afrika'dan kömür aldı. Fransa'nın kömür ithalatı, geçen yılın tamamında sadece 68 bin ton iken bu rakam 464 bin 432 tona çıkarak yaklaşık yedi kat arttı. İspanya, Polonya ve Almanya için de benzer bir durum var.RUS kömür madenlerinde de geleneksel pazar olan Avrupa'ya kömür satışları azalınca, Hindistan alternatif olarak ön plana çıktı. Avrupa'ya kömür satışları, işgalden önce toplamın yüzde 30'u iken bu oran yüzde 10'a geriledi. Almanya hâlâ Rus kömürü satın alırken, Polonya nisan ayında alımları durdurdu. Hindistan'daki alıcılar ise sıkı pazarlık yapıyor ve Avrupa'ya göre çok daha az kâr bırakıyor. Rusya tarafı da bu durumdan oldukça rahatsız. Türkiye de büyük bir alıcı olmaya devam ediyor.ALMAN hükümeti ayrıca, Alman gaz piyasası kurumu Trading Hub Europe'un (THE) depolama tesislerini doldurmak için gaz satın almasını sağlamak üzere devlet bankası KfW aracılığıyla 15 milyar euroluk ek kredi planı üzerinde çalışıyor.AVRUPA'NIN en büyük alıcılarından İtalyan Eni SpA, Pazartesi günü yapılacak tedariki kısmen konfirme edebildi. Rusya'nın tedarikte kesintiye devam etmesi halinde İtalya firmalara enerji tüketimini kısmalarını istemenin de dahil olduğu önlemleri içeren acil durum planını bu haftadan itibaren devreye alabilir. Avrupa'nın en büyük Rus gazı alıcısı olan Uniper SE'nin geçtiğimiz hafta sipariş ettiği miktardan yüzde 60 daha az doğalgaz tedarik edebildiği belirtilirken Fransa'da Engie SA ve Avusturya'da OMG AG'nin de kesintilerden ciddi şekilde zarar gördüğü değerlendiriliyor.