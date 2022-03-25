Ramazan ayı yardımlarınızı tek tıkla yapabilirsiniz

Ramazan Ayı'na sayılı günler kala ayni ayni yardımlar, kolaylıkların önemi artıyor. Firmalar da personellerinin maddi ve manevi olarak yanında olduğunu hissettirmek istiyor. Çalışanlarının motivasyonunu yükseltmek ve güçlendirmek isteyen firmalara özel çözümleri MetropolCard ile 81 ilde sunuyor. 81 ilde en yaygın yerel market ağına sahip olan MetropolCard'ın GiftPay hizmetiyle tek tıkla özel gıda yardımı, Ramazan kolisi gibi seçeneklere hızlı ve avantajlı bir şekilde ulaşılabiliyor.

Yemek kartı sektörünün tüm ayrıcalıklarını sunan MetropolCard, Ramazan Ayı için de avantajlarla dolu seçenekleri sağlamaya devam ediyor. Türkiye genelinde en yaygın yerel market ağına ve güçlü ulusal tedarikçilere sahip olan MetropolCard, Ramazan dönemi boyunca da MetropolCard üyesi firma çalışanlarına yada ihtiyaç sahiplerine oldukça pratik alternatifler sunuyor.

MetropolCard'ın gelişitirdiği GiftPay kurumsal hediye kartı diğer birçok çözümler, firmalara ek bir yük altına sokmadan çalışanlarına motivasyon oluşturmalarını sağlıyor.

Türkiye genelinde en etkili ulusal tedarikçiye sahip olan MetropolCard'a özel avantajlı alışveriş kodları sayesinde; Migros, Carrefour ve A101 ile Ramazan Ayına özel gıda yardımı, Ramazan kolisi gibi tüm talepler, oldukça kolay bir biçimde gerçekleştirmek, tek tıkla destek sağlamak mümkün.

Ayrıca MetropolCard kullanıcılarına özel Standart, Büyük ve Mega seçenekleriyle ayrıcalıklı olarak sunulan Ramazan Paketleri'nden birini seçerek, WhatsApp üzerinden sipariş vererek; MetropolCard ile kapıda temassız ödeme yöntemi de mevcut.