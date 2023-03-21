Ramazanda 100 milyarlık harcama

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte çarşı-pazar hareketliliği online alışverişlere de yansıdı. Ramazanla özdeşleşen temel gıda ürünlerine talep yüzde 30'a yakın arttı. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkan Yardımcısı ve PTT iştirak şirketi PttAVM.com'un Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, "Bu yıl PttAVM.com olarak belli ürünlerde yüzde 30'lara yakın talep artışları görüyoruz. Ramazan ayında internetten yapılan kartlı ödemelerin 100 milyar liraları geçmesini bekliyoruz" dedi.Hurma, güllaç ve şekerpareye yoğun talep olduğunu anlatan Çevikoğlu, "Bakliyat, un, şeker, kuruyemiş gibi gıda ürünlerinin de satışı yüksek. Öte yandan Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ve Tarım Kredi Kooperatifleri ürünlerini vatandaşlarımızın sepetlerinde oldukça görmeye başladık" diye konuştu.Bu dönemde Ramazan kolilerinin klasik bir ürün haline geldiğini aktaran Çevikoğlu, "Bu kolilerimiz bir süredir deprem bölgelerine ulaştırılıyor. Önümüzdeki günlerde deprem bölgesine ciddi sayıda Ramazan kolisi bağışı olmasını da bekliyoruz. Hiçbir ticari kaygı gütmeksizin vatandaşımızın bağışladığı bu kolileri bölgeye göndermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.ONLINE alışveriş alışkanlıklarına ilişkin bir örneği de paylaşan Çevikoğlu, "22.00 ile 05.00 arası artan bir trafik görüyoruz. Normal günlerde çok daha az sipariş verilen gece saatleri ramazan günlerinde oldukça hareketleniyor. İnsanlar oruçlarını açtıktan sonra biraz dinlenip alışverişe yönelebiliyor. Bu saatlerde elektronik, kozmetik, giyim, aksesuar gibi ürünler tercih ediliyor" dedi.