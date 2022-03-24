Ray Sigorta bir kez daha sektör ortalamasının üzerinde büyüdü

RAY Sigorta
, 2021 yılı prim üretimi rakamlarının açıklanmasıyla beraber son 4 yıldır üst üste sektör ortalamasının üzerinde büyümesinin mutluluğunu yaşıyor. %30,65'lik bir büyüme ile sigorta sektörünün 2021 yılı ortalamasını geride bırakan Ray Sigorta, bu performansıyla beraber 2018 yılından bu yana her yıl sektörün üzerinde büyüyerek pazar payını ve sıralamasını da artmış oldu. 2021 yılının hem ekonomik hem de sosyal hayatın COVID-19 salgınının etkisinde kaldığı bir yıl olduğuna dikkat çeken Ray Sigorta Genel Müdürü Koray Erdoğan
, "Pandemi ve beraberinde getirdiği riskler, değer verdiklerimizi korumak için sigortanın hayati bir rol oynadığını ortaya koydu" dedi. Bu yıl elde ettikleri rakamların şaşırtıcı olmadığını, uzun yıllar süren titiz ve gayretli bir çalışmanın sonucu olduğunu dile getiren Erdoğan, şunları söyledi: "Ray Sigorta olarak yaşanan tüm zorluklara rağmen önemli ticari başarılar elde ettiğimiz bir yılı geride bıraktık. 2021 yılında sektör ortalamasının üzerinde bir performansla %30,65 oranında büyüme gösterdik ve toplam prim üretimimiz 2 milyar 220 milyon liraya ulaştı. Son dört yıldır hiç fire vermeden sektör ortalamasının üzerinde büyüdük, pazar payımızı artırdık, sıralamamızı yükselttik ve tüm bunları yaparken kârlılığımızı da devam ettirerek sektörde bu başarıyı elde eden tek sigorta şirketi olduk. Kısa süreli başarılar tesadüfi olabilir, biz hiç yerimizde saymadık."
DÖNEMİN İHTİYAÇLARINA UYGUN ÇÖZÜMLER
Ülkemizde salgın ile mücadeleye yönelik atılan adımlar ve yaşanan doğal afetler ile zor bir yılı geride bıraktığımızın altını çizen Ray Sigorta Genel Müdürü Koray Erdoğan, 2021 yılı ile ilgili olarak "Sigortacılığın sadece rakamdan ibaret olmadığını bir kez daha hatırladığımız bir yıl oldu. Yeri geldiğinde yardımlaşmanın, ihtiyacı olanın yanında yer almanın, iş ortaklarına zor günlerinde nefes olmanın önemini benimsemiş bir şirket olarak 2021 yılında da dağıtım kanallarımız için elimizden gelen tüm destek kampanyalarını devreye aldık. Dönemin ihtiyaçlarına uygun çözümler oluşturarak, kişiselleştirilmiş ürünlerimiz ile sigortanın daha çok kişiye ulaşmasına katkı sağladık" şeklinde konuştu.