Refah artarken dünya fakirleşmesin

Avrupa'nın en büyük tüketici elektroniği fuarı olarak kabul edilen IFA'da Beko ve Grundig markalarını sergileyen Arçelik CEO'su Hakan Bulgurlu, "Gezegenimiz iklim aciliyeti ile karşı karşıya. İklim krizi ile mücadelede sektörümüzün verimlilik odaklı sürdürülebilir inovasyona öncelik vererek büyük fark yaratabileceğine inanıyorum" dedi. Bulgurlu, "insanlığın refah seviyesi artarken gezegenin fakirleşmesi" üzerine yaptığı konuşmada iklim değişikliğiyle mücadele konusunda sektöre acil eylem planı çağrısında bulundu. Bulgurlu, konuşmasında Arçelik'in hane halklarına su tasarrufu sağlamak ve israfı azaltmak üzere tasarladığı SaveWater teknolojisini de anlattı. Bulgurlu, gezegeni çevresel tahribat denkleminin olumsuz etkilerinden koruyabilmek için şirketleri sürdürülebilir inovasyona öncelik vermeye davet etti. Arçelik'in iddialı iklim hedeflerine ulaşmak için kararlı adımlar attığını belirten Bulgurlu, 2050 yılında net sıfır emisyon hedefinin soyut bir kavram değil, gezegendeki her canlının yaşamını doğrudan ilgilendiren bir konu olduğunu ifade etti. İklim değişikliği ile ilgili durumun ciddiyetine değinen Bulgurlu, "Farkındalık yaratma dönemini geride bıraktık; artık iklim krizi ile mücadelede sorumluluk alma zamanı. Bugün sürdürülebilirlik konusunda atacağımız her adım; doğaya zarar vermeden özgürce gelişebileceğimiz yaşanabilir bir geleceğin güvence altına alınması demek" şeklinde konuştu. Konuşmasında 1.5 °C hedefine de vurgu yapan Hakan Bulgurlu, dünyanın 1.5 °C hedefine ulaşabilmesi için atması gereken öncelikli adımlar olarak temiz enerjiye geçiş, düzenlenmeye tabi şeffaf karbon piyasalarının geliştirilmesi ve 2050 yılına kadar kömürün aşamalı olarak kullanımdan kaldırılmasının da altını çizdi.