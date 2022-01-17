Rekabet cezasını % 25 indirimli ödüyor

MİGROS
ve CarrefourSA
Rekabet Kurumu tarafından verilen cezayı 30 gün içinde ödeyecek. Rekabet Kurumu 5 markete 2.7 milyar TL ceza keserken, Migros'a 518 milyon, CarrefourSA'ya 142 milyon lira ceza yazılmıştı. Migros cezanın yüzde 25'lik erken ödeme indiriminden yararlanılarak 388.3 milyon TL, CarrefourSA da 106.8 milyon TL olarak 30 gün içinde ödeneceğini açıkladı. İki şirketten yapılan açıklamada, "Diğer taraftan, 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemeleri
'nde kararın iptali için dava açılacaktır" denildi.