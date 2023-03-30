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Giriş Tarihi: 30.3.2023 17:05

Rekabet Kurulu bazı devralma işlemlerini onayladı

Rekabet Kurulu, bazı devralma işlemlerine onay verdi.

AA
Rekabet Kurulu bazı devralma işlemlerini onayladı

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Groupama Investment Bosphorus Holding AŞ'nin tek kontrolünün AXA Mediterranean Holding S.A.U. aracılığıyla AXA S.A. tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.

Yunus Market İşletmeleri Ticaret AŞ'nin Amasya, Tokat ve Yozgat'ta bulunan 7 mağazasının kiracılık haklarının ve sabit kıymetlerinin Migros Ticaret AŞ tarafından devralınması işlemine izin verildi.

B Online Mağazacılık Hizmetleri Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Ankara'daki 8 mağazasının, Migros Ticaret AŞ tarafından devralınması işlemi onaylandı.

Aéroports de Paris S.A. ve L'Air Liquide S.A.'nın hidrojen tabanlı mühendislik ve teknik çalışmalar sektöründe faaliyet gösterecek olan yeni kurulacak ve tam işlevsel bir ortak girişim üzerinde ortak kontrol kurulması işlemine de onay verildi.

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Rekabet Kurulu bazı devralma işlemlerini onayladı
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