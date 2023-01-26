Rekabet Kurulu kararları tüketiciye yıllık 67.3 milyar lira fayda sağladı

Rekabet Kurumu, kurum faaliyetlerine ilişkin '2021-2022 Etki Analizi Raporu' başlıklı bir çalışma hazırladı. Buna göre kurumun aldığı kararların tüketici refahına yıllık ortalama 67.3 milyar lira fayda sağladığı hesaplandı. Rekabet Kurumu Ekonomik Analiz ve Araştırma Dairesi Başkanı Şamil Pişmaf, etki Analizi Raporu'nda ulaşılan sonuçları değerlendirdi. Pişmaf, şunları kaydetti: "OECD kriterlerine göre yaptığımız hesaplamalarımızda, 2021- 2022 dönemine ilişkin çalışma kapsamında incelenen Kurul kararlarının, tüketiciye toplamda 134.6 milyar lira ve yıllık ortalama 67.3 milyar lira fayda sağladığı tahmin edildi. Yıllık ortalama fayda, GSYH'nin yaklaşık binde 7.7'sine, toplam fayda ise yaklaşık yüzde 1.5'ine tekabül ediyor."Raporda yalnızca kartel ve benzeri nitelikteki eylemlere, yeniden satış fiyatının belirlenmesine ve hakim durumun kötüye kullanılmasına ilişkin ihlal kararları ile koşullu izin verilen birleşme ve devralma işlemlerine dair Kurul kararlarının dikkate alındığını aktaran Pişmaf, "Raporlarımızda, ilgili dönemde Kurul tarafından verilen idari para cezalarını da hesaplamalara dahil etmiyoruz. 2021-2022 döneminde kurul tarafından toplam 6 milyar liranın üzerinde para cezasına hükmedildi" ifadelerini kullandı. Pişmaf, 2021-2022 döneminin şimdiye kadar kaydedilen en yüksek tüketici faydasının olduğu dönem olduğunu ekledi.REKABET Kurumu'ndan Vestel ve Whirlpool'a soruşturma açıldı. Kuruldan açıklamada Türkiye pazarından çıkmakta olan Whirlpool Ev Aletleri Pazarlama ve Ticaret ile Whirlpool Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin yetkili servis hizmetlerini gizli bir anlaşma ile Vestel Ticaret A.Ş.'ye devrettiği iddiası, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 8. İdari Dava Dairesi'nin kararı üzerine yeniden değerlendirildi.