Rekabet Kurumu Sahibinden’e ceza istedi

Rekabet Kurulunca, Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret AŞ (sahibinden. com) hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı yapıldı. Toplantı, Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle'nin başkanlığında, kurumun merkez binasında gerçekleştirildi. Kurum adına soruşturma heyeti temsilcisi sahibinden.com'un emlak/vasıta satış/kiralama platform hizmetleri pazarındaki hakim durumunu veri taşınabilirliğini engelleme ve diğer yollarla kötüye kullanıp kullanmadığının tespitine ilişkin olarak resen soruşturma başlatıldığını bildirdi. Temsilci, dosya kapsamında yapılan tespit ve değerlendirmeler sonucunda, sahibinden.com'un kurumsal üyelerin emlak satış/kiralama faaliyetlerine ve kurumsal üyelerin vasıta satış faaliyetlerine yönelik çevrim içi platform hizmetleri pazarlarında hakim durumda olduğu, kurumsal üyelerinin veri taşımalarını engellemek suretiyle birden fazla platform kullanmalarını zorlaştırdığı, bu yolla ve sözleşmelerinde getirdiği rekabet etmeme yükümlülüğü yoluyla fiili/sözleşmesel münhasırlık uyguladığı, rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı, dolayısıyla hakim durumunu kötüye kullanarak ilgili kanunu ihlal ettiği sonucuna ulaşıldığını bildirdi.Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'a aykırılıktan firmaya idari para cezası uygulanması gerektiğini dile getiren temsilci, ihlalin 5 seneden uzun sürmesi sebebiyle, belirlenen temel para cezasının bir katı oranında artırılabileceğini ifade etti.TOPLANTIYA üçüncü kişi olarak katılan, Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Esnaf Odası, Arabam.Com İnternet Ve Bilgi Hizmetleri AŞ, Bölge Gayrimenkul ve Emlak Kulübü Derneği, İstanbul Umum Emlak Komisyoncular Esnaf Odası, Kocaeli Emlakçılar Derneği, Trio Gayrimenkul ve Tüm Girişimciler Emlak Müşavirleri Derneği temsilcileri de sahibinden. com'a yönelik şikâyetlerini dile getirdi.