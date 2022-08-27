Rekabetin bozulması fiyatları yükseltir

Rekabet Kurumu Kurul üyesi Ayşe Ergezen, çevrimiçi reklam pazarı ile e-ticaret sektörüne ilişkin devam eden soruşturmalara işaret ederek, "Facebook, Instagram, WhatsApp ve Messenger hizmetlerinden topladığı verileri birleştirerek sosyal ağ hizmetleri ve çevrim içi reklamcılık pazarlarında rekabetin bozulmasına yol açıp açmadığını inceliyoruz" dedi. Geçtiğimiz ay Birleşmiş Milletler Kalkınma Fonu UNCTAD'ın davetlisi olarak Cenevre'de "Rekabet Hukuku Uluslararası Uzmanlar Grubu" toplantılarına katılan Ergezen, benzer bir uluslararası konferansı bu yıl İstanbul'da "İstanbul Rekabet Forumu" markasıyla düzenlemek için çalışma başlattıklarını kaydetti. e-Pazayeri platformlarına ilişkin süren incelemenin son durumuna ilişkin de bilgi veren Ergezen, incelemenin nihai raporunun 14 Nisan 2022 tarihinde yayımlandığını hatırlatarak, "Statista verilerine göre 2021-2025 arasında perakende e-ticaretin, küreselde yıllık ortalama yüzde 6.28 oranında büyüyeceği, Türkiye'de ise bu oranın yüzde 14.59 olarak gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Bu büyüme oranı ile ülkemiz küresel perspektifte ilk sırada ve bu özelliğini koruyacağı görülüyor" dedi. Ergezen, pazardaki rekabetin bozulmasının tüketici refahı üzerinde etki doğurduğunu ve platform içi rekabetin azalmasının tüketicilere daha yüksek fiyatlar olarak yansıyabildiğini ifade etti.Ergezen yüzde 85'i Çinli Alibaba'ya ait olan Trendyol'un e-ticaret sektöründeki hakim konumunun piyasadaki rekabeti ihlal edip etmediğine ilişkin soruşturmanın sürdüğüne dikkat çekerek, şunları söyledi: "Trendyol'un bugün geldiği noktayı Amerika'da Amazon ile kıyaslamak mümkün. Trendyol'un pazardaki konumu itibarıyla bazı davranışlarına ilişkin tartışmanın benzeri Amerika'da da yaşandı, bu sebeple pazarda hâkim durumun kötüye kullanılıp kullanılmadığına sadece fiyat odaklı bir yaklaşım ile karar vermenin doğru olmayacağı ve mevcut rekabet hukuku araçlarının tekrar masaya yatırılması gerektiği dile getirildi. Amazon'un hikayesi e-ticaret ile başladı, bir pazardaki gücünü bir başka pazarda kaldıraç olarak kullanması sayesinde bugün yapay zekadan çevrimiçi medya platformuna uzanan farklı iş kollarında faaliyetine devam ediyor."