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Giriş Tarihi: 12.10.2023

Rekabet’ten 4 yılda 10.4 milyar TL ceza

Rekabet’ten 4 yılda 10.4 milyar TL ceza
Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, kurumun son 4 yılda 10.4 milyar liralık para cezası kestiğini bildirerek, "Gerek dijital gerekse de pek çok farklı sektördeki ihlale müdahale edilmiş ve bu ihlallere yönelik hedef odaklı tedbirler alınmıştır" ifadesini kullandı. Küle, kurum olarak dijital dönüşümün getirdiği yeni dinamikleri yakından takip ettiklerini ve Türkiye'nin bu alandaki pozisyonunu güçlendirmek adına gerekli düzenlemeleri ve inisiyatifleri hayata geçirdiklerini söyledi. Rekabet Kurulu kararlarının ekonomi üzerindeki etkisine de değinen Küle, 2021-2022 döneminde tüketicilere 13.1 milyar dolar fayda sağlandığını söyledi.
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Rekabet’ten 4 yılda 10.4 milyar TL ceza
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