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Giriş Tarihi: 17.4.2024 10:45 Son Güncelleme: 17.4.2024 10:46

Rekor! O çayın kilosu tamı tamına 7 bin 200 dolar!

Japonya'da çayın fiyatını duyanlar şoke oldu. İlk hasat sonrası satışa sunulan çayın kilosu tamı tamına 7 bin 200 dolar etmesiyle rekor gelir elde edildi.

AA
Rekor! O çayın kilosu tamı tamına 7 bin 200 dolar!

Japonya'da duyanları hayrete düşüren satış yapıldı. Açık artırmada yeşil çayın kilosu 7 bin 200 dolardan alıcı buldu.

Yeşil çayıyla ünlü Şizuoka'da mevsimin ilk hasadında, çay yaprağının kilogramı 1,11 milyon yenden (yaklaşık 7 bin 200 dolar) alıcı bularak rekor kırdı.

ÇAYIN KİLOSU TAMI TAMINA 7 BİN 200 DOLAR!

Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, Tokyo'nun güneyindeki Şizuoka kentinde 1957'den beri düzenlenen geleneksel çay pazarında, sezonun ilk mezatı gerçekleştirildi.

Açık artırmada ülke geneli tüketilen popüler "yabukita" tip yeşil çay yapraklarının kilogramı 1,11 milyon yene (yaklaşık 7 bin 200 dolar) alıcı bularak şimdiye kadarki en yüksek fiyatı elde etti.

Pazarda komisyoncuların yerel abaküs "soroban" ile hesapladığı fiyat sonrası satıcı ve müşterinin aynı anda üç kez alkışladığı geleneksel "teuçi" yaparak anlaşmaya varıldı.

REKOR GELİR ELDE EDİLDİ

Kilogram başına rekor fiyat elde edildi. Çiftçilerin bağlı bulunduğu Ryogoçi Çay Endüstri Birliği Başkanı Hideki Moçizuki, açıklamasında, "Keyifli kokusu olan bir çay ürettik. Tadını ve aromasını insanların beğeneceğini umuyoruz." dedi.

Yetkililer, mart ayının sonlarına doğru soğuk havanın etkisini sürdürmesi nedeniyle bu yıl çay rekoltesinin azalmasının satış fiyatlarını artırdığını belirtti.

Açık artırmada satışı gerçekleştirilen ortalama çay fiyatı kilogram başına 77 bin 637 yen (501 dolar) oldu.

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Rekor! O çayın kilosu tamı tamına 7 bin 200 dolar!
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