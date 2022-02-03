Renault Trucks, Buyruk’la Konya’da

Renault
Trucks, satış ve satış sonrası ağını Konya
'da hizmete giren Buyruk Otomotiv ile güçlendirdi. Buyruk Otomotiv, yapılan yeni iş anlaşmasıyla Konya için şirketin satış ve satış sonrası bayi ağına katıldı. Renault Trucks
Türkiye Başkanı Sebastien Delepine, "Türkiye'de bayi ağımızı da güçlendirmeye devam ediyoruz" dedi. Buyruk Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Buyruk ise "Konya'da hem yurtiçi hem de uluslararası lojistik ihtiyacı da hızlı bir ivmeyle artıyor. Bu ihtiyacı Renault Trucks'ın gücüyle karşılamayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.