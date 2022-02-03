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Giriş Tarihi: 3.2.2022

Renault Trucks, Buyruk’la Konya’da

Renault Trucks, Buyruk’la Konya’da
Renault Trucks, satış ve satış sonrası ağını Konya'da hizmete giren Buyruk Otomotiv ile güçlendirdi. Buyruk Otomotiv, yapılan yeni iş anlaşmasıyla Konya için şirketin satış ve satış sonrası bayi ağına katıldı. Renault Trucks Türkiye Başkanı Sebastien Delepine, "Türkiye'de bayi ağımızı da güçlendirmeye devam ediyoruz" dedi. Buyruk Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Buyruk ise "Konya'da hem yurtiçi hem de uluslararası lojistik ihtiyacı da hızlı bir ivmeyle artıyor. Bu ihtiyacı Renault Trucks'ın gücüyle karşılamayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.
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Renault Trucks, Buyruk’la Konya’da
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