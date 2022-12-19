RES ve GES yatırımcılarından Kınık’a büyük ilgi

Bereketli toprakları ile adından söz ettiren Kınık sadece tarımı ile değil her geçen gün eklenerek artan yeni proje ve yatırımlar ile de adından söz ettirmeye devam ediyor. Kaliteli, verimli, etkin hizmetler sunulması amacıyla altyapı ve üstyapı çalışmalarının devam ettiği İzmir'in Kınık ilçesi yatırımcıların da gözdesi haline geldi. Kınık son zamanlarda yenilenebilir enerji yatırımları ile gündemde.

DOĞRUER'DEN BÜYÜK DESTEK

Dünyanın öncelikli listesinde olan yenilenebilir enerjiye büyük önem veren Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer, hem Kınık merkez hem Kınık Organize Sanayi Bölgesine gelen ve gelmeye devam eden yatırımlara büyük destek veriyor. Kınık Organize Sanayi Bölgesinde şu an pamuk, granit, inşaat, çelik, plastik ambalaj, otomotiv ve petrol ürünleri, biyokütleden elektrik enerjisi, matbaa, yat Saha kompozit parça maden makinaları, döküm parçaları, beton, turşu ve kurutulmuş sebze üretimi yapan fabrika ile birlikte 21 fabrika ve işletme faaliyet göstermekte.

İlçeye kurulan Rüzgar Enerji Santrali ve Güneş Enerji Santrali ülke ve bölge ekonomisine önemli katkı sağlıyor. Rüzgar Enerji Santrali ve Güneş Enerji Santrali yatırımcıları Kınık'ı mercek altına almış durumda.

38 BİN 500 KİŞİNİN ELEKTRİK İHTİYACINI KARŞILIYOR

Yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği ilçede Kınık merkeze 10 kilometre mesafedeki Beşiktaş tepesi mevkiinde dağların tepesinde kurulan Kınık Rüzgar Santrali 50 MW kurulu gücü ile ortalama 38 bin 526 kişiye düşen tüm elektrik enerji ihtiyacını karşılıyor. İlçede çok sayıda özel işletme de artan yatırımlar ve devletten aldıkları hibe desteği ile fabrika ve arazilerin üzerine konumlandırdıkları güneş panelleriyle kendi elektriğini kendisi üretiyor. İşletmeler bu sayede yıllık enerji ihtiyacının büyük kısmını güneşten aldığı enerji ile karşılarken elde edilen enerjinin bir kısmı ise devlete destek olarak dönüyor.

HER ZAMAN ARKASINDAYIZ

Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer 'Bölgemize gelen yatırımların her zaman arkasındayız ve öncülük yapmaya devam ediyoruz. Dünya yenilenebilir enerjiye çok önem veriyor. Dünyanın da gündeminde olan yenilenebilir enerji konusunda hükümetimizin destek ve yatırımları büyük. Biz de Kınık Belediyesi olarak Rüzgar Enerji Santrali ve Güneş Enerji Santrali yatırımlarını önemsiyoruz. Sadece enerji yatırımları değil pek çok sanayi yatırımcısı da ilçemize geliyor. Bu bizi hem mutlu ediyor hem gururlandırıyor. Bölgemize gelen yeni yatırımcılara açığız ve her türlü desteği de vermeye hazırız.' dedi.