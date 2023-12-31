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Giriş Tarihi: 31.12.2023 10:46

Resmi Gazete'de yayımlandı! 30 sınai ve mülkiyet uzman yardımcısı alıncak

Türk Patent ve Marka Kurumu'nun (TÜRKPATENT), personel alımına ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre 30 sınai ve mülkiyet uzman yardımcısı alınacak.

AA
Resmi Gazete’de yayımlandı! 30 sınai ve mülkiyet uzman yardımcısı alıncak

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) 30 sınai mülkiyet uzman yardımcısı istihdam edecek.

Kurumun konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Kurum, sınai mülkiyet uzmanı olarak yetiştirilmek üzere sözlü giriş sınavı ile 30 sınai mülkiyet uzman yardımcısını kadrosuna dahil edecek.

Adaylar, başvurularını, e-Devlet Kapısı üzerinden Türk Patent ve Marka Kurumu/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde başvuru tarih aralığında aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak yapacak.

Sözlü sınav yeri ve tarihi kurumun internet sayfasından ilan edilecek, adayların adreslerine tebligat yapılmayacak.

Adaylar, sonuç bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecek.

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Resmi Gazete'de yayımlandı! 30 sınai ve mülkiyet uzman yardımcısı alıncak
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