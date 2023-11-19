Resmi Gazete’de yayımlandı! Güneş paneli ve bazı mobilyalarda yetkili gümrük idaresi belli oldu

Ticaret Bakanlığının Güneş paneli ve bazı mobilyaların gümrük işlemlerine lişkin tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Avrupa Birliği (AB) ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda menşeli olmayan ve ilgili gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan güneş paneli ile AB menşeli olmayan bazı menteşeler, mobilya ve mutfak dolap eşyalarının serbest dolaşıma giriş işlemlerinin yapılabileceği yetkili gümrük idareleri arasına Balıkesir Gümrük Müdürlüğü de dahil edildi.

Öte yandan, Marmaraereğlisi Gümrük Müdürlüğü de LPG'nin serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerinden biri olarak yetkilendirildi.