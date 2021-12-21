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Giriş Tarihi: 21.12.2021 11:35

Resmi Gazete'de yayımlandı! Motorlu taşıtlar vergisi oranları belli oldu

AA
Resmi Gazete’de yayımlandı! Motorlu taşıtlar vergisi oranları belli oldu

Motor silindir hacmi 1300 cc ve altı 1-3 yaş otomobillerin motorlu taşıtlar vergisi (MTV), yeni yılda 1313 lira ile 1576 lira arasında değişecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği, 1 Ocak 2022'den itibaren yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Kararı gereği, MTV tutarları, 2021 yılı için belirlenen yüzde 36,20'lik yeniden değerleme oranı yerine, 197 sayılı Kanun'un 5, 6 ve geçici 8'inci maddesinde belirtilen tarifelerdeki taşıtlar için yüzde 25 olarak tespit edildi.

Buna göre, 1-3 yaş otomobillerin 2022 yılındaki MTV'si, motor silindir hacmi 1300 cc ve aşağısında olanlar için 1313 lira ile 1576 lira arasında değişecek.

Aynı yaşta, motor silindir hacmi 1301-1600 santimetreküp otomobillerin vergisi de 2 bin 287 lira ile 2 bin 746 lira arasında olacak. 4001 santimetreküp üzerinde motor silindir hacmine sahip otomobillerin vergisi ise 57 bin 415 lira ile 62 bin 633 lira arasında hesaplandı.

Motosikletlerde ise 1-3 yaş aralığındakilerin MTV'si silindir hacmine göre 245 lira ile 3 bin 168 lira arasında değişecek.

Yıllık vergi tutarı, 1-6 yaş minibüslerde 1570 lira, aynı yaştaki 25 kişiye kadar otobüslerde 3 bin 965 lira, 1500 kilograma kadar kamyonet, kamyon ve benzeri araçlarda 1408 lira olacak.

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Resmi Gazete'de yayımlandı! Motorlu taşıtlar vergisi oranları belli oldu
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