Rezerv artışında lider Türkiye

Yatırım, üretim, istihdam ve ihracata dayalı yeni ekonomi modeli ile kesintisiz büyüme sürecini 9 çeyreğe taşıyan, son 20 yılın en iyi bütçe performansını sergileyen, 4 yıl aradan sonra faiz dışı fazla veren ve istihdamda da 31.6 milyon kişi ile rekor kıran Türkiye, rezerv biriktirmede de zirveye çıktı. Küresel rezervlerin yüzde 8.6 azalarak 11.9 trilyon dolara gerilediği 2022 yılında, Türkiye kendi ligindeki ülkeler arasında döviz rezervini en fazla artıran ülke olmayı başardı. Gelişmekte olan ülkelerin rezervlerinin yüzde 6 azalarak 6.7 trilyon dolara indiği 2022'de, Türkiye'nin rezervi ise yüzde 16 artarak 129 milyar dolarla 8 yılın en yüksek seviyesine çıktı.Rezerv performansında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) aktif bir rezerv yönetimi stratejisi izlemesi etkili oldu. Bu yılın ilk Enflasyon Raporu'nda yayımlanan araştırmada özellikle, küresel ekonomide belirsizliğin arttığı dönemlerde, finansal istikrarın olası küresel şoklara karşı korunabilmesi adına döviz rezervlerinin miktarı ve kaynaklarının çeşitliliğinin büyük önem taşıdığına dikkat çekildi.Liralaşma Stratejisi'yle bankacılık sisteminin hem varlık hem de yükümlülüklerinde Türk lirası cinsi kalemlerin ağırlığının kademeli bir şekilde artırılarak, finansal sistemde bütüncül olarak Türk lirası ağırlıklı bir yapının oluşması amaçlanıyor.TCMB bu kapsamda 2022 yılı boyunca para politikasını tamamlayıcı ve parasal aktarımı güçlendirici nitelikte makroihtiyati, teminat, likidite ve rezerv yönetimi alanlarını kapsayan politika adımları attı. Bu hedefler doğrultusunda, yabancı para varlıklar ile TL likiditeye erişim kolaylığı sağlayarak yapısal dolarizasyona yol açan Rezerv Opsiyonu Mekanizması (ROM) döviz imkânı sonlandırıldı ve para takası kanalı üzerinden gerçekleştirilen Türk lirası fonlamasının miktarı azaltıldı.2022 yılında, ihracat bedellerinin belirli bir oranda TCMB'ye satışı, YUVAM hesaplarından elde edilen dövizin TCMB'ye satımı, Vatandaşlık Kanunu kapsamında TCMB'ye yapılan döviz satışları, yabancı gerçek kişilere gayrimenkul satışlarından elde edilen dövizin TCMB'ye satışı ve Genişletilmiş Konut Finansman Paketi işlemlerinden TCMB'ye döviz satışı gibi uygulamaya konulan adımlarla TCMB'nin rezerv kaynakları çeşitlendirilerek uluslararası rezervler güçlendirildi.