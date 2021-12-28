Rize-Artvin havalimanında sona gelindi

3 milyon yolcu kapasitesine ulaşacak olan Rize-Artvin Havalimanı'nda en önemli ve zor kısım olan taş dolgunun sonuna yaklaşıldı. Rize halkının yıllardır hayali olan havalimanında gelişmeler artık tamamen gözle görülür hale geldi. Ordu-Giresun Havalimanı'nın ardından Türkiye'nin ikinci dolgu üzerine inşa edilecek havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanına ilk uçak inişinin nisan ayında olması bekleniyor. Rize-Artvin Havalimanının 3 bin metre uzunluğunda 45 metrelik pisti, 265 metreye 24 metre 3 taksi yolu ve 300 metreye 120 metre, 120 metreye 120 metre 2 apronu olacak.
BÖLGE EKONOMİSİ İÇİN BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR
Rize-Artvin havalimanının bölge ekonomisi için büyük bir önem taşıdığını belirten Adil Karaismailoğlu; "Proje, Rize ve Artvin'in kent merkezi ile turizm potansiyeli olan ilçelerinin gelişmesine, ayrıca Doğu Karadeniz bölgesine komşu ülkelerle ticari ilişkilerin artmasına katkıda bulunacak" dedi.
ALT YAPI ÇALIŞMALARINDA SONA GELİNDİ
Rize-Artvin Havalimanı inşaat alanında incelemelerde bulunan Rize Valisi Kemal Çeber, bugün itibariyle dökülecek olan asfalt ile beraber pist çalışmalarının sonlanacağını bildirdi. Alt yapı çalışmalarında sona gelindiğini belirten Vali Çeber; "Alt yapı anlamında son aşamadayız, üst yapıda da sona çok yaklaştık diyebiliriz. Bugün itibariyle dökülecek son asfalt ile pist tamamlanacak. Bu akşam dökülecek asfalt ile pisti tamamlamış oluyoruz. Ufak tefek aydınlatmaya dönük işler kaldı. Rahatlıkla alt yapı çalışmalarında sona gelindi" ifadelerini kullandı.
"TÜRKİYE İÇİN EN ÖNEMLİ YATIRIMLARDAN BİRİ OLAN PROJENİN SONUNA GELDİK"
Havalimanı inşaatında üst yapı çalışmalarının da hız kesmeden devam ettiğini belirten Vali Çeber; "Üst yapıda da yüzde 80'leri geçtik. Terminal binalarımız ve ona entegre diğer tüm binalarımızda sona yaklaştık. İnşallah kısa bir zamanda da bütün çalışmaları tamamlayacağız. Temmuz ayında başlayıp da Ekim ayına kadar devam eden yoğun yağışlar biraz işlerimizi aksattı ama ona rağmen biz hiç çalışmalarımızı aksatmadık. İlimiz, Artvin ilimiz, bölgemiz, Türkiye'miz için en önemli, en büyük yatırımlardan birisi olan havalimanımızı bitirme aşamasına geldik. İnşallah mart sonu nisan başı gibi de havalimanımızda ki bütün işlemleri de bitirmeyi ümit ediyoruz" şeklinde konuştu.