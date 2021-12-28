Rize-Artvin havalimanında sona gelindi

"TÜRKİYE İÇİN EN ÖNEMLİ YATIRIMLARDAN BİRİ OLAN PROJENİN SONUNA GELDİK"

Havalimanı inşaatında üst yapı çalışmalarının da hız kesmeden devam ettiğini belirten Vali Çeber; "Üst yapıda da yüzde 80'leri geçtik. Terminal binalarımız ve ona entegre diğer tüm binalarımızda sona yaklaştık. İnşallah kısa bir zamanda da bütün çalışmaları tamamlayacağız. Temmuz ayında başlayıp da Ekim ayına kadar devam eden yoğun yağışlar biraz işlerimizi aksattı ama ona rağmen biz hiç çalışmalarımızı aksatmadık. İlimiz, Artvin ilimiz, bölgemiz, Türkiye'miz için en önemli, en büyük yatırımlardan birisi olan havalimanımızı bitirme aşamasına geldik. İnşallah mart sonu nisan başı gibi de havalimanımızda ki bütün işlemleri de bitirmeyi ümit ediyoruz" şeklinde konuştu.