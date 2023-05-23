ROKETSAN, Malezya’daki LIMA Fuarı ile Asya-Pasifik bölgesinde atılım hedefliyor

Türk savunma sanayisinin öncü firmalarından ROKETSAN, Malezya'da bugün başlayan 16'ncı Langkawi Uluslararası Denizcilik ve Havacılık Fuarı'nda (LIMA 2023) sergilediği ürünleriyle Asya-Pasifik bölgesinde etkinliğini artırmayı planlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, füze, roket ve mühimmat teknolojilerinde yakaladığı başarılarla ismini dünyaya duyuran ROKETSAN, Malezya'nın Langkawi Adası'nda bugün başlayan ve 27 Mayıs'a kadar sürecek LIMA Fuarı'nda boy gösteriyor.

Şirket, fuardaki etkinliklerle Asya-Pasifik bölgesindeki pazarlama faaliyetlerini artırarak yeni işbirlikleri kurmayı hedefliyor.

Bu kapsamda ROKETSAN, dünyadaki muadillerine göre fiyat-performans açısından öne çıkan ve tercih edilir hale gelen ürünleri ve tecrübeli kadrosuyla fuarda yerini aldı.

Tüm dünyadaki ve özellikle de bölgedeki savunma, denizcilik ve havacılık sektörünün buluşma noktası olan LIMA Fuarı'nda 10 ürününü görücüye çıkaran şirket, bölgede atılımını güçlendirmeyi öngörüyor.

ROKETSAN fuarda, SİHA'larla birlikte başarısını dünyaya kanıtlayan mini akıllı mühimmatlar MAM-L, MAM-C ve MAM-T, hava, kara ve deniz platformlarından atılabilen seyir füzesi ÇAKIR, deniz kuvvetlerinin vurucu gücü olan ATMACA Gemisavar Füzesi, genel maksat bombalarını akıllı hale getiren TEBER Güdüm Kiti, yüksek isabet ve tahrip gücüne sahip TRG-230 ve TRG-300 füzeleri, BORA Silah Sistemi (maket) ve Taktik Füze Fırlatma Sistemi-KMC'yi (maket) sergiliyor.