Roketsan’dan Kırıkkale’de yeni yatırım!





'YENİ YATIRIMLAR YOLDA'



Bakan Varank, özel sektörle Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı firmalarıyla Kırıkkale'ye yatırım yapmaya devam edeceklerine işaret ederek, "Özel sektör firmalarımızın dolum tesislerinden farklı üretim alanlarına kadar çok ciddi yeni yatırımları olacak. Biz Türkiye'yi katma değerli üretimle kalkındırmanın derdindeyiz. Türkiye'yi üretimle kendi kendine yetebilen bir ülke yapmanın derdindeyiz. Bu manada da Kırıkkale'nin ülkemize ve ülkemizin ekonomisine verdiği katkı çok önemli. Ben hem Kırıkkaleli hemşehrilerimize, sayın valimize, vekillerimize, belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.



Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, bütün sektörleri olduğu gibi savunma sanayisini de desteklediklerinin altını çizerek, "Bu yatırıma da ciddi teşvikler verdik. Teşvik belgeleri düzenledik. Bu sayede bu yatırımların önünü açmış olduk" diye konuştu.