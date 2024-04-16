Rönesans borsaya ‘gayrimenkul’ ile geliyor

Rönesans Holding'in ticari gayrimenkul geliştirme ve yatırım şirketi Rönesans Gayrimenkul Yatırım halka açılıyor. Optimum, Hilltown ve Piazza gibi zincir AVM'lerin yatırımcı ve işletmecisi olarak 7 şehirde faaliyet gösteren şirketin halka arzı için Ak Yatırım ve Deniz Yatırım'ın konsorsiyum liderliğinde 17-18-19 Nisan'da talep toplanacak. Yaklaşık 740 bin metrekarelik brüt kiralanabilir alana sahip şirket, nominal değeri 33 milyon 357 bin 450 TL olan paylarını halka arz edecek. 135 liradan halka arz edilecek payların yüzde 80'i yurt içi bireysel yatırımcılara, 20'si ise yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edildi. 4.5 milyar TL büyüklüğündeki arz sonucunda şirketin halka açıklık oranı yüzde 10.08 olacak.Rönesans Gayrimenkul Yatırım hisselerinin borsada işlem görmesiyle birlikte halka arz büyüklüğünün yüzde 25'ine karşılık gelen ve Rönesans Holding tarafından sağlanacak kaynak ile fiyat istikrarı işlemleri yapılacak. Bu kapsamda 30 gün süreyle, Deniz Yatırım aracılığı ile toplam 1.1 milyar TL tutarındaki kaynak kullanımda olacak. Rönesans Holding Kurucusu ve Başkanı Erman Ilıcak, arzdan elde edilecek gelirin yüzde 60-65'nin finansal borç geri ödemesi, yüzde 5-10'unun ilişkili taraflara ticari olmayan borç geri ödemesi, üzde 15-20'sinin Maltepe Park konut yatırımı, yüzde 10-15'inin ise işletme sermayesinde kullanılacağını söyledi. Ilıcak, şirketin 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla 85.5 milyar TL değerinde toplam varlık büyüklüğüne, 55.7 milyar TL öz sermaye büyüklüğüne sahip olduğunu belirtti.