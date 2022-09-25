RTÜK, İstanbul’da ’Şiddet ve Medya Çalıştayı’ düzenleyecek

RTÜK, 27 Eylül salı günü önemli bir çalıştaya ev sahipliği yapacak. İstanbul'da düzenlenecek geniş katılımlı çalıştayda şiddet konusu ve şiddetin medyada işleniş biçimi ele alınacak. Kadınlara, çocuklara, dezavantajlı gruplara, sağlık çalışanlarına başta olmak üzere toplumsal şiddet konusu detaylarıyla incelenecek. Toplantıya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in de katılım sağlaması bekleniyor. Toplantıda ayrıca ilgili kamu kurumlarının üst düzey yöneticileri de hazır bulunacak. Basın ve yayıncılık meslek örgütlerinin temsilcilerinin yer alacağı çalıştayda medyanın üst düzey yöneticileri dinlenecek.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in açılış konuşmasını yapacağı çalıştayda Üst Kurul uzmanları 'Şiddet ve Medya' konulu teknik sunum gerçekleştirecek. Medya yöneticilerine şiddetin medyada işleniş biçimine ilişkin çeşitli önerilerin yapılacağı 'Şiddet ve Medya Çalıştayı'nda, medya kuruluşlarının yöneticileri de konu hakkındaki görüşlerini kamu otoritesine aktaracak.