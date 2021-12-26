Rus turistin ilk tercihi Türkiye

RUSYALI turistlerin 2021 yılında en çok tercih ettiği ülke yine Türkiye
oldu. Travelata. ru'nun verilerini haberleştiren Kommersant
gazetesi, satılan paket turların yüzde 45'inin Türkiye turlarından oluştuğunu yazdı. İkinci sırada Mısır var. Gazete, 2019'da Türkiye'nin tur pastasındaki payının yine yüzde 45 olduğunu, ancak pandemi yılı 2020'de yüzde 53'e yükseldiğini hatırlattı. Rusya Tur Endüstrisi Birliği
yetkilileri de 2019'da Türkiye'yi 6.9 milyon Rus turist ziyaret ederken 2021'de bu sayınının 4.9'a ulaşmasının beklendiğini söyledi.
BİR TUR 1.400 DOLAR
Level.Travel yetkilileri de ortalama bir Türkiye turunun Rus turiste 102 bin 700 rubleye (1.400 dolar) mal olduğunu aktardı. Bu miktar 2019'a kıyasla yüzde 25 artmış durumda. Acenteler Türk lirasındaki değer kaybının tur maliyetleri üzerinde olumlu bir etkide bulunmadığına da dikkat çekti. Turizmciler sektörün 2022'de tam anlamıyla toparlanabileceği kanısında değil. Sektörü baskı altında tutan en önemli faktör Avrupa
başta olmak üzere pek çok destinasyonun pandemi nedeniyle hala Rus turistlere kapalı olması.