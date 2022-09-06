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Giriş Tarihi: 6.9.2022

Rusya: Yaptırım kalkarsa vanayı açarız

Rusya: Yaptırım kalkarsa vanayı açarız
Rusya'nın Avrupa'ya giden ana gaz tedarik boru hatlarından olan Kuzey Akım'ın süresiz olarak kapalı kalacağını söylemesinin ardından Euro Bölgesi'nde doğalgaz fiyatları yeniden fırladı. Fiyatlar yüzde 30 artarken Kremlin yeni bir açıklama daha yaptı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'ya yönelik yaptırımların kaldırılması halinde Kuzey Akım üzerinden doğalgaz sevkiyatlarının başlayabileceğini belirterek, "Yaptırımlar, hatta bakım yapmamızı, yasal garantiler olmadan sevkiyatımızı, yasal garantiler vermemizi engelliyor. Durumu bu hale getiren, Batılı devletlerin dayattığı yaptırımlardır" dedi.
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Rusya: Yaptırım kalkarsa vanayı açarız
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