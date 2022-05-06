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Giriş Tarihi: 6.5.2022 12:53

Rusya’da Apple ve Mercedes gibi şirketlerin ürünlerine ithalat izni

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Rusya’da Apple ve Mercedes gibi şirketlerin ürünlerine ithalat izni

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Apple, Microsoft, Mercedes-Benz ve Siemens gibi şirketleri de içeren, paralel ithalatına izin verilen ürünlerin listesini yayımladı.

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ve paralel ithalatına izin verilen ürünler arasında, yaptırımlar nedeniyle Rusya'ya sevkiyatı duran uluslararası şirketlere ait yüzlerce ürün yer alıyor.

Apple, Mercedes-Benz ve Siemens gibi şirketlere ait ürünlerin paralel ithalatına izin verilen listede, Mitsubishi, Lamborghini, Samsung, Microsoft, Intel ve Sony şirketleri de bulunuyor.

Rus hükümeti, 30 Mart'ta, ülkede yabancı ürünlere yönelik talebi karşılayabilmek için paralel ithalatın onaylandığını duyurmuştu.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, karara ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu mekanizmanın amacı, fikri hakları içeren mallara yönelik talebi karşılamaktır. Bu ürünler şimdiye kadar telif hakkı sahibinin izni olmadan ülkemizde satılamazlardı." ifadelerini kullanmıştı.

Batılı ülkelerin Rusya'ya yönelik yaptırımları kapsamında başta teknoloji ve otomobil olmak üzere çok sayıda ürünün ülkeye sevkiyatı yasaklanmıştı.

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Rusya’da Apple ve Mercedes gibi şirketlerin ürünlerine ithalat izni
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