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Giriş Tarihi: 1.8.2022

Rusya’ya mobilya ihracatı 6 ayda % 88.1 arttı

Rusya’ya mobilya ihracatı 6 ayda % 88.1 arttı
UKRAYNA savaşı sonrası Rusya'ya uygulanan ambargoların yanı sıra bu ülkede 4 fabrikası bulunan IKEA'nın yatırımlarını kapatarak operasyonlarını küçülteceğini açıklaması sonrası Rusya mobilya ithalatında rotayı Türkiye'ye çevirdi. Türkiye'nin Rusya'ya yaptığı mobilya ihracatı ocakhaziran döneminde yüzde 88.1 artarak 65 milyon dolara çıktı. Mobilya Sanayi İş Adamları Derneği Başkanı Nuri Gürcan, IKEA'nın pazardan çıkma sürecinin Rusya'ya ihracatı artırmak için Türk üreticilere fırsat sunduğunu belirterek, "Yılı ilk kez 100 milyon doların üzerinde bir ihracatla kapatıp rekor kıracağız" açıklamasında bulundu.
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Rusya’ya mobilya ihracatı 6 ayda % 88.1 arttı
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