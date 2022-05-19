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Giriş Tarihi: 20.5.2022

Rüzgârda 1.5 milyar euroluk ciro

BARIŞ ŞİMŞEK BARIŞ ŞİMŞEK
Rüzgârda 1.5 milyar euroluk ciro
Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanı İbrahim Erden, Türkiye'nin rüzgâr enerjisi sanayisinin diğer yenilenebilir enerji kaynaklarına göre en endüstrileşmiş sektör olduğunu belirtti. 2022 sonunda rüzgârda yüzde 85'i ihracat odaklı 1.5 milyar eurodan fazla ciroya ulaşacaklarını belirten Erden, Nordex, Vestas ve Enercon gibi rüzgar enerjisinde faaliyet gösteren sanayi şirketlerinin üst düzey temsilcilerinin tedarik zincirlerini Türkiye'ye kaydırmak istediklerini belirtti.
Erden, Türkiye'de rüzgar enerjisi kurulu gücünün 11 gigavata çıktığını, 6 kule, 4 kanat tesisine ek olarak kimyevi madde üreten pek çok tesis olduğunu vurguladı. TÜREB Başkan Yardımcısı Arif Günyar da Avrupa'da ciddi bir rüzgar enerjisi yatırımı iştahı bulunduğunu söyledi. Yatırım için ciddi bir fon bulunduğunu aktaran Günyar, "Dünya genelinde piyasada ciddi bir para mevcut ve herkes proje arıyor" dedi.
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Rüzgârda 1.5 milyar euroluk ciro
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