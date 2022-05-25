Sabah yazarları Çanakkale’de

Turkuvaz Grubu'nun amiral gemisi SABAH Gazetesi'nin İl Buluşmaları'nın 19'uncusu bugün Çanakkale'de gerçekleşecek. SABAH'ın güçlü yazar kadrosu binlerce yıllık tarihi, kültürü, doğal güzellikleri, müzeleri, turizmiyle öne çıkan ile çıkarma yapacak. Turkuvaz Grubu'nun aralarında Abdurrahman Şimşek, Cemil Barlas, Dilek Güngör, Ekrem Kızıltaş, Feride Cem, Hasan Basri Yalçın, İbrahim Altay, İdil Çimrin, İlker Gezici, İsa Tatlıcan, Levent Tüzemen, Melih Altınok, Mustafa Akar, Sonat Bahar ve Şebnem Bursalı'nın olduğu yazar kadrosu şehrin ekonomik ve sosyal konularını Çanakkale'nin yerel yöneticileriyle masaya yatıracak. 26 Mayıs'ta Çanakkale Troya Kültür Yolu Tanıtımı, Troya Müzesi Ziyareti, Ezine Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret edecek olan yazarlar, akşam saatlerinde de 18 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan, 1.5 saatlik ulaşım süresini 6 dakikaya düşüren, bölgenin kalkınmasında önemli görevler üstlenen, Türkiye'nin en önemli projeleri arasında olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde incelemelerde bulunacak. İl buluşmalarının ikinci gününde ise SABAH yazarları Çimenlik Kalesi, Aynalı Çarşı, Kilitbahir Kalesi, Şehitler Abidesi, Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı, 57. Alay Şehitliği ve Conk Bayırı gibi şehre damga vuran tarihi yerleri ziyaret edecek.