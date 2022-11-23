Sabancı Holding rotayı yeni ekonomiye çevirdi

Faaliyet gösterdiği ana alanlardaki finansal perfomansıyla tarihinin en yüksek özsermaye kârlılığına ulaşan Sabancı Holding gözünü yeni yatırım alanlarında da büyümeye dikti. Sabancı Holding Finans Grup Başkanı Orhun Köstem, Sabancı Grubu'nun son dönemi borçlarını azaltmak ve yüksek nakit yaratmak, böylece hem ofansif hem de defansif oynamayı sağlayacak şekilde değerlendirdiğini açıkladı. Köstem, yatırımlarının yüzde 75'ini yeni iş sahalarına, yüzde 25'ini ise ana işlere ayıracaklarına dikkat etti. Sabancı Holding ve grup şirketlerinin kombine gelirleri yüzde 175 artışla 275.4 milyar TL'ye yükseldi.Ana faaliyet alanlarında grubun pozisyonunu korumayı ve büyütmeyi planladıklarını ve orta vadeli hedefler olarak da sürdürülebilirlik, büyüme ve sermaye getirisi olduğunu açıklayan Köstem'in dile getirdiği en dikkat çekici hedeflerden biri de yeni büyüme platformlarına yatırım. Sabancı Grubu'nun hedefi yeni ekonominin kombine satışlarda 2021 yılında yüzde 6 olan payını orta vadede yüzde 13'lere çıkarmak. Köstem bu hedefe ulaşmak için belirlenen yeni yatırım alanlarını iklim teknolojileri, ileri malzeme teknolojileri ve dijital teknolojiler olarak sıraladı. Grup bu yolla, banka dışı yatırım harcamalarının yüzde 75'ini dönüşüm&yakınsak alanlarda daha fazla döviz geliri yaratmak, regülasyonları azaltmak ve 'net sıfır emisyon' hedefine ulaşmak amacıyla kullanmayı planlıyor.Bu amaçla da Sabancı Holding, Amerika'nın önde gelen girişim sermayesi fon yönetimi şirketlerinden Safar Partners ile uzun vadeli stratejik ortaklık kurdu. İlk start-up yatırımlarından biri Commonwealth Fusion Systems'a, diğeri de Quaise Energy'ye yapıldı. Bu şirketlerden ilki füzyon teknolojisi geliştirmek üzerine, ikincisi ise derin jeotermal enerji teknolojileri üzerine çalışıyor. Deleware'de kurulan Sabancı Renewables ise ABD'de 272 MW'lık güneş enerjisi santrali kurmak için proje lisans alımını tamamladı. Grubun enerji yatırımlarında üretimin yüzde 44'ü yenilenebilir enerjilerden elde edilirken hedef 2026'da bu payı yüzde 57'ye çekmek. Sabancı'nın diğer hedef yatırım alanlarından biri de dijital yatırımlar. Köstem, siber güvenlik alanında Radiflow, dijital pazarlama alanında ise SEM şirketlerinin satın alınmasının da bu hedeflere yönelik olduğunu açıkladı. Brisa'nın nesnelerin interneti ve araç takip teknolojilerinde faaliyet gösteren Arvento yatırımı da bu hedef doğrultusunda gerçekleştirildi.Kordsa tarafından lastik güçlendirme işini ileri malzeme şirketine dönüştürmek hedefiyle satın alınan Microtex, grubun odaklandığı diğer yatırımlar alanları içerisinde. Köstem, Kordsa'nın kompozit yatırımlarıyla uzun vadede sürdürülebilir kimyasallar alanına da gireceğine dikkat çekti. Yine Çimsa'nın yüksek mukavemete sahip kalsiyum alüminat çimento kapasite artırım kararı da ileri malzeme teknolojileri yatırımlarından öne çıkan bir diğeri.Hisse geri alım programları hakkında da açıklamalarda bulunan Köstem, programın hisse değerleri üzerinde pozitif etkisini gördüklerini ve buna devam edeceklerini söyledi. Sabancı Holding hisselerinin iskontosunun yüzde 40'lardan 24'lere indiğinin altını çizen Köstem, "İskontomuzu hala yüksek buluyoruz. Bu sene yaptığımız yatırımların performansını önümüzdeki dönemlerde göreceksiniz. O zaman daha yüksek bir potansiyel oluşabilir" dedi.